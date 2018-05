Grandine nel Varesotto/ Pompieri al lavoro per sopperire ai 30 cm di ghiaccio: auto bloccate e grande caos

Grandine nel Varesotto, pompieri al lavoro per sopperire ai 30 centimetri di ghiaccio che si sono formati. Diverse automobili rimangono bloccate e si crea un grandissimo caos.

07 maggio 2018 Matteo Fantozzi

Grandine nel Varesotto - La Presse

La situazione nel Varesotto è stata di allarme per diverse ore. Nella serata di ieri infatti la grandinata che ha colpito Cremenaga ha portato al formarsi di ben trenta centimetri di ghiaccio sul manto stradale della strada provinciale 61. Questo ha avuto conseguenze devastanti soprattutto perché fuori stagione ed evento totalmente inatteso. Decine di automobili sono rimaste intrappolate e così che sono stati avvertiti i soccorsi tra cui i vigili del fuoco del distaccamento di Luino. Questi si sono recati sul luogo con dei mezzi dotati di lame per neve e hanno cercato di liberare la strada nel modo più rapido possibile. Tutta la zona circostante è stata messa in allarme proprio per il maltempo che ha colpito in maniera devastante e che potrebbe creare dei danni anche nella giornata di oggi. Rimane per questo molto importante fare attenzione e cercare di evitare ulteriori problemi.

UNA GRANDINATA FUORI STAGIONE

Una forte grandinata fuori stagione ha creato non pochi disagi nel Varesotto dove si sono accumulati addirittura trenta centimetri di ghiaccio. Questo ha portato diverse autovetture a rimanere intrappolate e con i pompieri che sono subito stati chiamati per lavorare con le lame da neve. Ci troviamo precisamente a Cremenaga dove improvvisamente si è passati dalla primavera all'inverno con condizioni meteorologiche davvero impensabili. La situazione meteorologica ha creato non pochi problemi anche nell'area circostante dove se non è caduta grandine ci sono stati comunque fortissimi temporali. Per questo anche per la giornata di oggi rimane alta l'attenzione per cercare di evitare ulteriori preoccupazioni. Attenzione quindi a chi si troverà a viaggiare nell'area in questione, perché nella mattinata potrebbero esserci dei problemi di traffico congestionato e magari alcuni tratti potrebbero essere anche chiusi proprio per la presenza di ghiaccio.

