Rivoli, uccide l'ex moglie e si spara in testa: è in fin di vita/ Ultime notizie: movente sentimentale?

Rivoli, uccide l'ex moglie e si spara in testa: pensionato è in fin di vita. Movente sentimentale? La coppia si era sposata a novembre, ma era già finita tra i due. Le ultime notizie

07 maggio 2018 Silvana Palazzo

Rivoli, uccide l'ex moglie e si spara in testa (Foto: LaPresse)

Prima commette un omicidio, poi tenta il suicidio: il duplice fatto di sangue è avvenuto a Rivoli, dove un uomo ha ammazzato la moglie e poi si è sparato. I due, che sembra fossero separati, si erano incontrati in un parcheggio di via Alpignano, vicino a corso Susa, poco dopo le 17 per chiarire delle questioni. Ezio Giorio, pensionato di 75 anni, con tre colpi di pistola ha ucciso la moglie Maria Clara Cornelli, sua coetanea, poi ha rivolto l'arma contro se stesso e si è sparato alla tempia. Soccorso dai medici e dagli infermieri del 118, è in fin di vita al Cto. Sul luogo della tragedia, come riportato da La Stampa, sono in corso in questo momento i rilievi dei carabinieri della Compagnia di Rivoli, coordinati dal capitano Luca Mariano. Vanno chiarire quali sono le cause che hanno spinto l'uomo a sparare alla moglie. C'erano dissidi a livello familiare? Ma non risultano denunce da parte della vittima.

RIVOLI, UCCIDE EX MOGLIE E SI SPARA IN TESTA: MOVENTE SENTIMENTALE?

Gli abitanti della zona hanno udito gli spari, tre ravvicinati e un quarto poco dopo, segnalando la circostanza anche sui social network. Sono accorsi i carabinieri, che stanno raccogliendo le informazioni per ricostruire la vicenda. Secondo le prime ricostruzioni dei militari, riportate dall'edizione torinese di Repubblica, la coppia si era sposata da poco. Le nozze sarebbero avvenute lo scorso novembre, ma la loro storia era già finita. La pistola usata per il femminicidio era regolarmente detenuta dal pensionato. Il movente del gesto potrebbe essere dunque di natura sentimentale. La Sezione investigazioni scientifiche sta eseguendo i rilievi sulla scena del crimine. Per la vittima non c'è stato nulla da fare. L'omicida invece è stato portato via in gravissime condizioni con un elicottero del 118: è ricoverato al Cto di Torino in fin di vita con una pallottola al cranio. Negli ultimi tempi comunque a Torino e provincia si è registrato un aumento di casi di omicidio-suicidio.

