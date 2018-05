Ruby bis, oggi sentenza/ Difesa Nicole Minetti: “come Cappato e Fabo, aiutò Olgettine in libera prostituzione”

Verso la sentenza del processo Ruby Bis: Emilio Fede e Nicole Minetti imputati, la difesa “lei come Cappato con Dj Fabo, ha aiutato le Olgettine nell'esercizio della libera prostituzione”

07 maggio 2018 Niccolò Magnani

Nicole Minetti, processo Ruby bis (LaPresse)

La difesa sentita questa mattina dall’avvocato di Nicole Minetti al processo sul Ruby bis - oggi è attesa la sentenza per il processo d’appello bis a carico di Emilio Fede e Nicole Minetti per la vicenda delle “cene eleganti” ad Arcore - è stata senza dubbio sbalorditiva, arrivando ad un paragone che difficilmente era preventivatile. «Come Marco Cappato ha aiutato Fabiano Antoniani (D Fabo) ad esercitare il suo diritto a essere libero di morire, così Minetti ha agevolato il diritto delle ragazze all'esercizio della libertà sessuale» nell’esercizio della prostituzione. Un diritto, quello di decidere della propria vita, che la difesa della ex consigliera lombarda vuole rilanciare sollevando una questione di legittimità costituzionale (qualora non dovesse esserci l’assoluzione) relativa al reato di favoreggiamento che invece imiterebbe la libertà di autodeterminazione nella sfera sessuale. Insomma, le parole dell’avvocato Pasquale Pantano poste davanti alla Corte d’Appello di Milano nel secondo grado «bis» del processo «Ruby bis» faranno discutere assai e rappresentano un ultimo tentativo di smuovere i giudici del Tribunale di Milano davanti al processo legate alle “cene eleganti” di Arcore.

OGGI PREVISTA LA SENTENZA

I giudici sono ora entrati nella Camera di Consiglio a Milano per emettere sentenza, non prima delle ore 16, sugli accusati e imputati Emilio Fede e Nicole Minetti: se per la seconda abbiamo già detto l’ultimo appello fatto dalla difesa, l’avvocato dell’ex direttore Tg4 ha spiegato come «debba esserci l’assoluzione per Fede perché il fatto non sussiste», tanto per il reato di tentata induzione alla prostituzione di Ambra Battilana, Imane Fadil e Chiara Danese, quanto per quello di favoreggiamento alla prostituzione di Roberta Bonasia e Ruby. L’avvocato Salvatore Pino ha chiesto alla Corte, «Perche' il favoreggiamento di queste due e non delle altre ragazze? Bonasia non ha nessun rapporto con Fede, anzi la ostacola. In un'intercettazione, sottolinea che lei e' la favorita di Berlusconi, forse hanno anche avuto una relazione sentimentale. C'è un rapporto di predilezioni con Berlusconi, che c'entra Fede? Quanto a Ruby, non risulta che Fede l'abbia favorita in alcun modo, dopo averla accompagnata ad Arcore per il primo incontro, il 14 febbraio 2010, circostanza che non è reato come ha detto anche il pg». Non solo, secondo la difesa tanto di Minetti quanto di Fede, nessuna delle tre ragazze in questione «si è mai prostituita ad Arcore, lo dicono gli atti del processo e lo conferma la Cassazione», concludono gli avvocati. Ora la parola ai giudici, in attesa della sentenza finale.

