Terremoto oggi nelle Marche/ INGV, ultime scosse: sisma M 2.9 a Macerata (7 maggio 2018)

07 maggio 2018 Niccolò Magnani

Non ci sono stati danni per fortuna ma di nuovo è il centro Italia a presentarsi con un nuovo terremoto nella fascia ormai “consueta” dello sciame sismico “vecchio” dal 24 agosto 2016: alle ore 10.18 questa mattina il servizio nazionale INGV ha segnalato un sisma di grado M 2.9 sulla scala Richter, avvertito in alcuni comuni del Maceratese, prossimi all’epicentro calcolato presso le località Pieve Torina, Fiordimonte, Pievebovigliana, Muccia, Monte Cavallo, Serravalle di Chienti, Fiastra, Acquacanina, Camerino, Visso, Ussita, Sefro, Bolognola, Pioraco, Preci, Castelsantangelo sul Nera, Caldarola, Sellano, Cessapalombo, Fiuminata, Castelraimondo, Serrapetrona. Secondo i dati espressi dall’INGV, il terremoto delle Marche ha avuto come ipocentro un punto a circa 1 km di profondità sotto la linea del terreno, il che ha aumentato le segnalazioni per le vibrazioni giunte in alcuni comuni del Maceratese. Non vi sono danni a cose, strutture, strade e nemmeno persone, per fortuna.

TOSCANA, SCOSSA M 2.0 A STAZZEMA (LUCCA)

Insieme allo sciame sismico che resta al Centro Italia tra le Marche, il Lazio e l’Abruzzo, oltre all’Umbria, sono altre le zone sismiche “attive” in questa giornata, senza episodi di forte rilevanza va detto. Stiamo parlando sia delle aree prossime alle Coste occidentali tra la Sicilia e la Calabria e soprattutto del terremoto di grado M 2.0 Richter avvenuto nella provincia di Lucca in Toscana. Anche qui per fortuna nessun grave danno o pesante conseguenza, solo una segnalazione presso il centro sismico INGV: ipocentro a circa 5 km sotto il livello del terreno, epicentro invece individuato senza far danni nei comuni di Stazzema, Seravezza, Montegnoso, Vagli Sotto, Fabbriche di Vergemoli, Pietrasanta, Carreggino, Massa, Camaiore, Molazzana, Forte dei Marmi, Gallicano, Pescaglia, Camporgiano, Carrara, Piazza al Serchio, Barga, Viareggio, Villa Collemandina.

