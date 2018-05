Ultime notizie/ Di oggi, ultim'ora: governo, vertice Salvini-Berlusconi infuocato (oggi, 7 maggio 2018)

Ultime notizie, di oggi 7 maggio 2018: Di Maio fa un passo indietro e cerca intesa con Salvini. Al vertice del centrodestra duro scambio tra il leghista e Berlusconi. Juve, Scudetto virtuale

Salvini e Berlusconi (foto da Lapresse)

VERTICE SALVINI-BERLUSCONI, TENSIONE

Sarà una giornata decisiva quella di oggi per le trattative di governo. Nel vertice del centrodestra riunito a Palazzo Grazioli è andato in scena un vero e proprio braccio di ferro tra Matteo Salvini e Silvio Berlusconi. Un summit, quello comprendente anche Giorgia Meloni, durato circa due ore e al quale non è seguito alcun comunicato ufficiale, segnale inequivocabile che la quadra non è stata ancora trovata. La riunione è stata aggiornata alla mattinata di oggi, poco prima che alle 11 la delegazione della coalizione di centrodestra (a quanto pare unita) salga al Colle per le consultazioni con Sergio Mattarella. A meno che tra il leader della Lega e quello di Forza Italia non si consumi la rottura sul tema del governo con i 5 Stelle.

TIMIDO PASSO INDIETRO DI MAIO

Alla vigilia delle consultazioni del Presidente della Repubblica oggi si nota un timido passo indietro del capo politico del Movimento Cinque Stelle, DI Maio. Il politico campano parlando in una nota trasmissione televisiva si dice pronto ad accettare una personalità terza che presieda un governo sull'asse Movimento-Lega. Netta ancora la contrapposizione verso Forza Italia, con i grillini che non accettano in maniera assoluta l'ingresso di Berlusconi in un eventuale esecutivo. Adesso la palla passa nuovamente nel terreno del centro destra, i leader di quest'ultimo si incontreranno stasera a Palazzo Grazioli, qui Salvini, Berlusconi e la Meloni metteranno a punto la linea che terranno nell'incontro di domani con Mattarella, una linea che sarà anche una risposta alla proposta grillina.

MCCAIN NON VUOLE TRUMP AI SUOI FUNERALI

Per capire quanto l'America sia divisa sul presidente attuale Donald Trump basta seguire la notizia che vede un senatore molto stimato del congresso americano, rifiutare la presenza dell'inquilino dello studio ovale al suo...funerale. McCain è ammalato gravemente di un tumore al cervello, grande e tenace combattente oggi parlando con i giornalisti ha chiarito come in caso di sua prevedibile dipartita non vuole la presenza di Trump, una persona che ha definito "malvagia e senza cuore". Il senatore è stato persino candidato Vice presidente nell'elezione vinta poi da Barak Obama, presidente che a differenza dell'attuale gode della stima dell'ex prigioniero di guerra in Vietnam.

ALLARME VIOLENZA A LONDRA

Non trova tregua la violenza a Londra, con la capitale inglese che dall'inizio dell'anno ha dovuto contare ben sessanta vittime di reati violenti. La violenza sembra scoppiare soprattutto tra i giovani, solo ieri infatti morti due giovani, un diciassettenne colpito nel sud della città e un ventenne ucciso a coltellate. E mentre il sindaco di Londra Sadiq Khan dice di stare predisponendo, con l'aiuto delle forze dell'ordine, un piano di contrasto, ribrezzo viene dalle dichiarazioni del presidente Trump, con l'inquilino dello studio ovale che parlando alla riunione della lobby delle armi americane paragona le strade attorno al Big Ben ad una vera e propria malfamata zona di guerra.

JUVENTUS VIRTUALMENTE CAMPIONE D'ITALIA

Manca solo la matematica per incoronare gli uomini di Massimiliano Allegri campioni d'Italia pe la settima volta consecutiva. Ieri i bianconeri pur soffrendo a causa di un generoso rigore concesso al Bologna, hanno dominato la partita contro gli emiliani, vincendo alla fine per 3 a 1. Oggi invece il Napoli di Sarri non è andato più in là di un pareggio con il Torino in casa. Adesso i punti di vantaggio sono sei a due giornate dal termine, in tale contesto a Buffon e compagni serve solamente un'altro misero punto in due partite, in alternativa i bianconeri dovranno evitare di prendere molti goal, stante che in caso di pari punti al termine a consegnare il tricolore sarà la differenza reti, nella quale si trovano abbondantemente in vantaggio rispetto ai partenopei

