‘Ndrangheta, massacrato Paolo Signifredi, pentito parmigiano: era in una località segreta sotto protezione quando tre malavitosi lo hanno trovato e lo hanno picchiato selvaggiamente

Pestato dalla 'Ndrangheta un pentito parmigiano - LaPresse

Colpisce ancora la ‘Nrangheta, la nota mafia calabrese, questa volta, ai danni di un pentito. Come riferito dai principali organi di informazione, a cominciare da La Repubblica, Paolo Signifredi, professionista parmigiano, è stato massacrato di botte da alcuni malavitosi, affinché lo stesso venisse convinto a ritrattare la propria versione. La cosa che più fa discutere è il fatto che lo stesso pentito fosse nascosto in un’abitazione segreta, sotto il sistema di protezione, ma la ‘Ndrangheta è evidentemente riuscita a scoprire la sua residenza, aspettandolo sotto casa. L’uomo è stato picchiato selvaggiamente, riportando gravi lesioni, ma fortunatamente non è in pericolo di vita.

ERA IL COMMERCIALISTA DELLA COSCA DEI GRANDI ARACRI

Signifredi, 53enne di Baganzola, era il commercialista della cosca dei Grandi Aracri (condannato in appello a 4 anni), e il pestaggio è avvenuto nella giornata dello scorso 18 aprile, anche se la notizia è emersa solo in queste ore, visto che lo stesso è risultato assente ad alcune udienze a cui avrebbe dovuto testimoniare proprio contro le cosche mafiose. Pensava di essere al sicuro dallo scorso 2015, da quando venne appunto nascosto dallo stato in un’abitazione segreta, ma così non era: tre uomini hanno scovato l’ubicazione della sua casa, e approfittando di un momento in cui era senza scorta, lo hanno massacrato di botte, con la minaccia finale: «Quando ti riprendi, rettifica tutte le dichiarazioni che hai fatto».

