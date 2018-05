Aeroporti/ Martedì nero per sciopero Enav. Voli cancellati Alitalia, Ryanair, Easyjet e altri

Martedì nero per lo sciopero Enav negli aeroporti. Più di 700 i voli cancellati. Alitalia, Ryanair ed Easyjet garantiscono il rimborso del biglietto o il cambio prenotazione

08 maggio 2018 Bruno Zampetti

AEREI, MARTEDÌ NERO PER SCIOPERO ENAV

Lo sciopero dell’Enav sta creando quello che è stato già ribattezzato il martedì nero dei cieli. L’agitazione indetta dalle 10:00 alle 18:00 sta portando alla cancellazione di diversi voli. Si calcola che tenendo conto di tutti gli aeroporti nazionali, siano più di 700 gli aerei che non partiranno. Secondo quanto riporta Adnkronos, Ryanair ha già fatto sapere che i passeggeri coinvolti potranno chiedere il rimborso del biglietto, un cambio di prenotazione su un volo alternativo, piuttosto che la riprenotazione sul primo volo disponibile. Alitalia, invece, offre la possibilità di cambiare prenotazione senza penali oppure di chiedere il rimborso del biglietto fino al 15 maggio. Anche Easyjet garantisce il cambio volo gratuito o il rimborso del biglietto. Si spera che non ci siano troppe ripercussioni e il fatto che l’agitazione si tenga durante la settimana dovrebbe evitare il peggio, anche perché non si è ancora in estate.

LE AGITAZIONI NEGLI AEROPORTI

L’Enav ha fatto sapere che nella giornata di oggi sono previste due distinte azioni di sciopero a livello nazionale: dalle ore 10.00 alle ore 18.00 indetta dalle organizzazioni sindacali Filt-Cgil, Uil Trasporti e Unica e dalle ore 13.00 alle ore 17.00 indetta dalle organizzazioni sindacali Fit-Cisl e Ugl-Ta. È anche previsto uno sciopero locale presso l’aeroporto di Roma-Fiumicino - dalle ore 10.00 alle 18.00 - indetto dalle organizzazioni sindacali Ugl-Ta e Unica. Oltre che una serie di scioperi locali tutti previsti dalle ore 13.00 alle ore 17.00: presso il Centro di Controllo d’Area di Brindisi, presso il Centro di Controllo d’Area di Milano, presso il Centro di Controllo d’Area di Padova, presso l’aeroporto di Cagliari, presso l’aeroporto di Catania, presso l’aeroporto di Ciampino, presso l’aeroporto di Lamezia Terme e presso l’aeroporto di Palermo. L’Enav fa anche sapere che saranno garantite in ogni caso le prestazioni indispensabili secondo norma vigente.

