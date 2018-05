Bomba d'acqua nel Pisano: salvati due anziani/ Video, maltempo: nubifragio a Volterra, esondato l'Ema

Bomba d'acqua nel Pisano: salvati due anziani. Un violento nubifragio si è abbattuto su Volterra, disagi anche in altre zone: nel Chianti è esondato l'Ema

Nubifragio a Volterra

Bomba d'acqua nel Pisano: salvati due anziani. Oggi, martedì 8 maggio 2018, il maltempo si è abbattuto su parte della Toscana. Come riportato da gonews.it, le violente precipitazioni hanno causato numerosi disagi a Volterra, nella zona di Molino d’Era. Alcune case sono isolate e le strade sono allagate, con la viabilità ordinaria così limitata: attivati i vigili del fuoco di Saline e di Pisa, che sono stati decisivi per soccorrere e salvare due anziani; l’acqua aveva raggiunto il mezzo metro d’altezza dopo essere entrata violentemente nella loro abitazione. Il portale riporta inoltre le ultime sulla situazione di San Polo in Chianti: nel comune di Greve si è registrata l’esondazione del torrente Ema. Nell’arco di tre ore sono caduti cinquantaquattro millimetri di pioggia e anche in questo caso è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco di Figline e di un nucleo di Firenze.

BOMBA D'ACQUA NEL PISANO: DISAGI ANCHE A SIENA

Non solo il Pisano è stato colpito dal maltempo nelle ultime ore. Gonews.it sottolinea che anche nella zona del Senese è esondato un torrente, che ha creato dei forti disagi alla linea ferroviaria tra Montepulciano e Sinalunga, con i binari rimasti allagati; i treni sono bloccati dalle ore 18.00, istituito un servizio bus sostitutivo per risolvere l’inconveniente. Anche in provincia di Siena è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco: le squadre di Siena, Montalcino e Montepulciano, insieme alle unità del soccorso acquatico dei Comandi di Arezzo, Prato e Grosseto, sono al lavoro per risolvere e prevenire casi di allagamento. In particolare, nelle ultime ore sarà alta la soglia dell’attenzione per quanto riguarda l’Ema, l’Era nei territori di Volterra e Molino d’Era, e sul torrente Galegno a Torrito di Siena e Sinalunga. Continuano le precipitazioni e non è possibile escludere eventuali esondazioni nelle prossime ore: attesi aggiornamenti.

