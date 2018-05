Casamonica raid al bar a Roma, 4 arresti: disabile frustata e botte al barista/ Vittime: nessuno ci ha aiutato

Raid dei Casamonica nel bar di Roma, quartiere Romanina: 4 arresti per le fristate alla disabile e le aggressioni ai baristi. La vittima, "nessuno ci ha aiutato"

08 maggio 2018 Niccolò Magnani

Raid dei Casamonica al Roxy Bar di Roma (LaPresse)

Si chiude la latitanza dei 4 che nel giorno di Pasqua hanno compiuto l’odioso raid nel Roxy Bar di Romanina, quartiere periferico di Roma: un appartenente del clan Casamonica e gli altri parente/colleghi del clan Di Silvio. Due arresti e due si sono costruiti dopo le indagini durate un mese e dopo che ieri sera siamo venuti tutti a conoscenza del fatto con la denuncia fatta dal quotidiano Repubblica, a firma Federica Angeli e Floriana Bulfon. Questa notte il blitz delle forze dell’ordine assicura finalmente alla giustizia per Antonio Casamonica, Alfredo, Vincenzo ed Enrico Di Silvio: i primi due sono responsabili dell’aggressione alla ragazza disabile presente dentro il bar (minacciata, picchiata e frustata con una cintura) mentre gli altri due hanno menato il proprietario rumeno del bar, Marian, davanti agli occhi increduli della moglie, l’unica a reagire davanti alla clientela letteralmente paralizzata dalla arroganza e violenza spropositata dei “padroni” del quartiere. Proprio per questo si sono sentiti in “dovere” di reagire quando non sono stati serviti per primi: hanno menato, minacciato di morte chi era presente per non raccontare nulla alla polizia e poi hanno sfasciato il locale intimare di non aprirlo mai più. Un raid in due momenti, con nessuno intervenuto ad aiutare la ragazza disabile civile e i baristi rumeni per paura di rimetterci la vendetta dei Casamonica: questa, forse, la notizia peggiore di tutte perché ci fa comprendere come il caso dell’aggressione, punito e con risonanza nazionale, non chiuderà il ciclo di violenze quotidiane che i vari Casamonica, Spada e tanti altri clan della Capitale sono “soliti” fare ogni giorno contro la popolazione inerme.

PARLA LA VITTIMA DISABILE

I quattro arresti sono accusati di lesioni, minacce, danneggiamento con aggravante del metodo mafioso: il carcere è servito per i quattro, con l’inquietante commento del fratello del capostipite dei Casamonica, Nando, giunto dalle colonne del Messaggero. «Conosco i gestori del bar, sono brave persone. Chi ha fatto questo andrebbe punito. Non sono dei Casamonica, ma se lo fossero a loro bisognerebbe spezzare le gambe». Per fortuna la polizia è arrivata prima e ha assicurato alla giustizia i 4 responsabili del raid: sempre sul Messaggero, oggi parla la vittima disabile che è stata presa a botte per il solo fatto di essersi “ribellata” alla loro arroganza. «Se il bar non vi piace, potete andare altrove»: queste parole hanno scatenato l’inferno, con la donna colpevole solo di aver detto quello che pensava e che era giusto dire in quella situazione. «Uno dei due mi ha stretto al collo e preso a calci. Ha fatto il gesto di sfilarsi la cintura ma senza usarla. Il locale era pieno ma nessuno mi ha aiutato», racconta la ragazza che vuole rimanere anonima. «Mi ha sferrato dei calci sul fianco. Mi sono fatta tre settimane in ospedale. Quei due erano ubriachi, forse anche drogati". Mi sono sentita sola, il bar era pieno di clienti e nessuno ha mosso un dito per aiutarmi», conclude amaramente la donna. Il coraggio suo e la dignità dei baristi hanno permesso che almeno 4 di quei malavitosi delle periferie romane fossero arrestate: ma lo sforzo ora, dell’intera comunità, deve continuare..

© Riproduzione Riservata.