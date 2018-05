ESPLOSIONE IN UNA PALAZZINA A CROTONE, LA CASA NON CROLLA/ Ultime notizie, 2 morti e 4 feriti

Esplosione in una palazzina a Crotone, 2 morti e 4 feriti: anche 3 bimbe coinvolte, una è grave. La causa forse il malfunzionamento di una bombola del gas

08 maggio 2018 Fabio Belli

Crotone, esplosa una palazzina: ci sono vittime

Gravissimo incidente a Crotone: l'esplosione di una palazzina nella cittadina calabrese, ha provocato due morti e almeno quattro feriti, tra i quali tre bambine di cui una in gravi condizioni. La palazzina è risultata completamente sventrata dall'esplosione, di cui ora si sta provando ad accertare le cause. I Vigili del Fuoco sono accorsi immediatamente sul posto assieme alle forze dell'ordine, carabinieri e polizia che hanno ricevuto molte chiamate anche dagli inquilini nelle vicinanze, fino a centinaia di metri dal fatto, con il boato che si è sentito molto chiaramente. Sul posto è arrivato anche il Pubblico Ministero della Procura della Repubblica di Crotone Alessandro Riello ed il questore Claudio Sanfilippo, che saranno chiamati a portare avanti le prime indagini: si parla del malfunzionamento di una bombola di gas come causa più probabile della terribile deflagrazione.

BIMBA DI 4 ANNI TRASPORTATA ALL'OSPEDALE DI BARI

Si conosce già l'identità delle vittime dell'esplosione nella palazzia crotonese: si tratta di una donna di 55 anni, Rita Murgeri, e del compagno 43enne, Saverio Romano. La bambina che versa in gravissime condizioni in ospedale, a causa delle ustioni riportate, è una piccola di soli quattro anni, nipote della donna rimasta uccisa. La bimba è stata portata d'urgenza all'ospedale di Bari e ora lotta per la vita. Sono state ricoverate invece all'ospedale di Crotone le sue due sorelline di 7 e 10 anni, che hanno riportato ferite meno gravi e secondo le prime informazioni trapelate non sarebbero in pericolo di vita. La madre delle tre bimbe è rimasta solo superficialmente ustionata, illeso invece il padre. Le pareti del palazzo sono praticamente saltate via ma non ci sono stati crolli: i Vigili del Fuoco dovranno ora verificare la stabilità dell'edificio per la sicurezza delle zone circostanti.

