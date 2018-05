Fabrizio Corona in tribunale per Sara Tommasi/ Violenza sessuale sulla showgirl: l’ex paparazzo è testimone

Fabrizio Corona in tribunale per Sara Tommasi, violenza sessuale sulla showgirl: l’ex paparazzo è testimone. Sentito nelle insolite vesti di teste, ha risposto alle domande dei giudici

Fabrizio Corona, teste in favore di Sara Tommasi - Instagram

Torna in tribunale Fabrizio Corona, ma questa volta, nelle insolite vesti di teste. Il noto paparazzo ha presenziato oggi a Milano come testimone nel caso che vede imputato l’agente dello spettacolo Fabrizio Chinaglia, accusato di violenza sessuale nei confronti di Sara Tommasi. Corona, accompagnato dal suo legale Ivano Chiesa, ha deposto davanti ai giudici della V sezione penale in favore dell’ex showgirl: «Sara la conosco da 18 anni – dice Corona, come riporta l'edizione online de Il Fatto Quotidiano - da prima che entrasse nel mondo dello spettacolo, studiava in Bocconi, una ragazza serissima». Chinaglia avrebbe abusato sessualmente dell’ex concorrente de L’Isola dei Famosi, approfittando delle condizioni di inferiorità fisiche della stessa, per via della reiterata assunzione di cocaina.

CHINAGLIA DEVE RISPONDERE DI 7 CAPI D’IMPUTAZIONE

L’avvocato della parte lesa, Marco De Giorgio, ha chiesto a Corona se fosse stato lui a fornire il numero a Chinaglia, e Fabrizio ha replicato così: «Non gliel’ho dato io, trovare il suo numero era cosa facile in quel periodo. L’imputato è un ragazzo che lavora nell’ambiente dello spettacolo, bazzicava negli eventi come intermediario, una volta mi portò un parrucchiere in ufficio per fargli fare una foto con me e incassai mille euro». Chinaglia deve rispondere di sette capi di imputazione, e oltre a quello di violenza sessuale, anche di cessione di droga e di un’estorsione da 20 mila euro. L’agente avrebbe abusato della Tommasi, facendole assumere cocaina, e “minacciandola” di avere amicizie nella malavita.

© Riproduzione Riservata.