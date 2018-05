LUCA TRAINI, RAID A MACERATA/ Video "volevo vendicare Pamela, non rinnego niente. Spacciatori sono tutti neri”

Comincia domani il processo contro Luca Traini, l'uomo che lo scorso febbraio sparò dalla macchina contro diversi migranti ferendone alcuni, è accusato di tentata strage

08 maggio 2018 Paolo Vites

Pamela Mastropietro

Si apre domani davanti alla Corte d'Assisi d Macerata il processo contro Luca Traini, l'uomo che lo scorso febbraio sparò dalla sua macchina verso dei migranti lungo le strade della città, nel tentativo di ucciderne qualcuno. Erano i giorni successivi al ritrovamento di Pamela Mastropietro, la giovane fuggita da una comunità di cura contro le droghe e ritrovata morta fatta a pezzi, furono arrestati alcuni nigeriani ancora oggi sotto accusa. La sua fu una reazione contro quell'episodio e adesso deve rispondere dell'accusa di strage, tentato omicidio, lesioni e danneggiamenti con l'aggravante dell'odio razziale. In casa del giovane gli evidenti segni dell'appartenenza a gruppi neofascisti. Alle elezioni del 4 marzo a Macerata la Lega passò da pochi punti percentuali al 21% dei consensi, un successo dovuto al clima di paura e odio razziale che si era instaurato a Macerata. Al funerale di Pamela, tre giorni fa, Traini ha mandato dei fiori.

IL VIDEO DELL'INTERROGATORIO

In un video diffuso dal sito di Repubblica, l'uomo appare durante un interrogatorio dicendo di non rinnegare nulla di quello che ha fatto e dicendosi dispiaciuto solo per aver ferito una ragazza di colore, mentre lui voleva colpire solo gli uomini in quanto spacciatori: "Tutti gli spacciatori sono neri, il mio è stato un raid razziale" insistendo nella sua folle difesa: "Non rinnego niente di quello che ho fatto. Io volevo colpire chi spaccia, come quello che ha venduto la droga a Pamela. Non è colpa mia poi se a Macerata tutti gli spacciatori sono neri". Peraltro, la ragazza in questione ha chiesto 750mila euro di danni. Traini vuole smontare l'accusa di odio razziale, perché il suo odio sarebbe solo verso coloro che spacciano e che hanno ucciso Pamela: "l mio non è stato un raid prettamente razziale. Non è che ho attaccato tutti i neri. Sconvolto dalla notizia del massacro di Pamela, ho rivolto la mia attenzione agli spacciatori. Se fossi stato spinto dall'odio razziale avrei colpito anche i negozi degli africani. Se poi tutti gli spacciatori sono neri, almeno a Macerata, quella è un'altra questione".





