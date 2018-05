Lotto/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto, 8 maggio: i numeri vincenti! Video (conc 55/2018)

Estrazione del Lotto e Superenalotto di oggi 8 maggio: 10eLotto, numeri vincenti del concorso Sisal n.55/2018: ultime notizie, aggiornamenti e tutte le vincite di giornata

Estrazioni del Lotto e Superenalotto

L'estrazione del Lotto, del Superenalotto e del 10eLotto sta per tornare! Mancano poche ore prima che vengano annunciati i nuovi numeri vincenti e svelati i vincitori di questa sera. Il concorso della Sisal è però già pronto a regalare i suoi premi in tutta l'Italia, mentre le regioni sono in attesa di scoprire la nuova classifica dei premi. Un evento che riguarda ogni appassionato che parteciperà questa sera all'appuntamento, soprattutto chi ha deciso di giocare dopo aver scoperto le vincite del precedente concorso. Il premio più ricco è stato assegnato dal 10eLotto ad un giocatore della provincia di Bari, di Conversano, per un totale di 50 mila euro grazie a 9 numeri centrati su 10 con opzione Oro. 30 mila euro invece al fortunello della provincia di Napoli, di Ercolano, che ha indovinato un Doppio Oro con 6 numeri vincenti. Tre vincite gemelle si sono aggiudicate infine il terzo posto sul podio grazie ad un premio di 20 mila euro a testa, finiti in provincia di Catanzaro, a Gimigliano, nella provincia di Palermo, a Monreale, e nella provincia di Reggio Calabria, a Palmi. Le vincite del Lotto seguono più o meno la stessa lina, con al primo posto quasi 40 mila euro realizzati a Reggio Emilia grazie a tre numeri su Milano. Due vincite gemelle per il secondo posto, con un premio di 23.750 euro centrato grazie a un terno e tre ambi su Napoli e Bari. Nel primo caso il vincitore è della provincia di Bari, di Corato, mentre nel secondo di Giogia del Colle.

LE QUOTE DELL’ULTIMO CONCORSO

Il SuperEnalotto è già in prima fila per scoprire se il Jackpot verrà centrato da un giocatore nell'estrazione di questa sera. Il concorso rivelerà numeri vincenti e premi delle quote variabili, mentre la sestina raggiunge il valore di 31,2 milioni di euro. Nell'ultimo appuntamento, sei vincitori sono riusciti a realizzare il premio del 5, oltre 35 mila euro, mentre tre appassionati hanno superato quota 25 mila euro grazie al 4+. I giocatori che hanno indovinato il 3+ sono stati invece 104, per un premio da 2.132 euro a testa, mentre 874 appassionati hanno imbroccato 251,79 euro cadauno grazie al 4. Le quote del 3 e del 2 rimangono invece ancorate al premio precedente: nel primo caso il bottino è stato di 21,32 euro per 30.660 vincitori, mentre nel secondo 5 euro per 451.079 appassionati. Il premio più piccolo si affianca quindi ancora una volta ai 5 euro dello 0+, ma in questo caso i giocatori fortunati sono stati 26.466. Meno della metà i vincitori che hanno realizzato l'1+ da 10 euro, ovvero 12.926, mentre scendiamo fino a 2.138 per gli appassionati che hanno conquistato i 100 euro previsti dal 2+.

LA SMORFIA NAPOLETANA

Il Lotto e i suoi premi stanno per scendere in campo in occasione del nuovo concorso. Questa sera numeri vincenti e tesoretti verranno annunciati ai giocatori più fortunati, divisi fra chi riuscirà a conquistare i primi posti in classifica e chi rientrerà per un soffio fra i vincitori. Tutti gli appassionati hanno comunque le stesse probabilità di vincere, ma solo se giocheranno la loro schedina entro il termine massimo previsto per l'estrazione. La pressione e l'adrenalina potrebbero rallentare la corsa di chi è fra i ritardatari di oggi, ancora alla ricerca dei numeri da giocare. La nostra Rubrica è pronta però ad offrirvi dei numeri da giocare grazie alla smorfia napoletana ed alla sua interpretazione della news di oggi. Parliamo di sicurezza e fiducia, che per un manager di un istituto bancario australiano aumentano grazie ai tacchi a spillo. Secondo Ashley infatti, indossare le scarpe femminili con tacco 12 gli permette di avere una maggiore forza, di riuscire ad avere più fiducia in se stesso. Una scelta spinta da un consiglio quasi scherzoso di una collega donna. E sembra che abbia davvero funzionato, tanto che il manager ha deciso di adottare questo particolare look ogni volta che incontra nuovi clienti. Cosa ci dice la smorfia: abbiamo il tacco, 77, le scarpe, 3, l'imprenditore, 75, l'apparenza, 40, e la fiducia, 79. Come numero Oro scegliamo invece la femminilità, 21.

COME LO SPENDO IL JACKPOT?

Il concorso del SuperEnalotto di oggi potrebbe battezzare un appassionato come nuovo vincitore del Jackpot. Il montepremi aumenta ad ogni estrazione mancata, mentre si spengono le speranze dei giocatori in gara. Si tratta di una delusione temporanea ovviamente, visto che il nuovo appuntamento permette agli aspiranti vincitori di rimettersi in gioco ancora una volta. E questo vale anche per i progetti scelti per la nostra vittoria finale: avete già pensato a come spendereste la vostra vincita? In caso di dubbi, la nostra Rubrica ha già selezionato un'iniziativa lanciata da Soundcam su KickStarter. Si tratta della prima sound machine in grado di catturare il suono e renderlo visibile. Dai rumori di auto e mezzi pesanti fino ad ogni tipo di disturbo: il suono diventa immagine grazie ad una traduzione immediata di Soundcam, un dispositivo dotato di GPS e telecamera che analizza e visualizza complesse informazioni acustiche. L'asta chiuderà i battenti fra 15 giorni, ma il goal è stato già raggiunto, raddoppiato e quadruplicato. I numeri vincenti invece si affacceranno nel concorso fra pochi minuti: siete davvero pronti per scoprire quali sono?

© Riproduzione Riservata.