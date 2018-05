MELFI, GUARDIA GIURATA UCCIDE LA MOGLIE E POI SI SPARA/ Ultime notizie: i conoscenti, "sembravano sereni"

Melfi, guardia giurata uccide la moglie poi si spara, ultime notizie: lui 33 anni, lei 27, tragedia in provincia di Potenza, avvenuta questa mattina attorno alle ore 07:30

08 maggio 2018

Una guardia giurata ha ammazzato la moglie e si è poi suicidato

Non è ancora noto il movente che ha portato all'omicidio-suicidio verificatosi oggi in quel di Melfi, dove Antonio Girardi, guardia giurata di 33 anni ha ucciso con la sua pistola d'ordinanza la moglie di 27, originaria dell'Est Europa. Stando a quanto riportato da La Repubblica, i vicini di casa e i conoscenti descrivono i due come una coppia all'apparenza "serena". Girardi lavorava spesso e volentieri di notte, a Melfi e nei paesi limitrofi. Stando a quanto raccontato alle forze dell'ordine da alcuni colleghi della guardia giurata, Antonio Girardi avrebbe dovuto infatti terminare il proprio turno intorno alle 6 anche questa mattina. Per ragioni ancora ignote, però, l'uomo ha fatto perdere le proprie tracce poco prima della fine del suo turno, recandosi con ogni probabilità nell'appartamento dove si è poi consumata la tragedia. (agg. di Dario D'Angelo)

MELFI, GUARDIA GIURATA UCCIDE LA MOGLIE E POI SI SPARA

Un episodio di cronaca nera ci giunge in queste ore da Melfi, paese di circa 18mila abitanti in provincia di Potenza, in Basilicata. Una tragedia famigliare consumatasi fra le mura di casa, come troppo spesso sta accadendo in questo ultimo periodo. Un uomo ha ucciso la propria moglie, per poi uccidersi a sua volta. Lui, una guardia giurata, aveva 33 anni, mentre lei ne aveva 27: per motivi ancora da accertare, ha rivolto l’arma utilizzata per svolgere il proprio lavoro nei confronti della donna che amava, per poi spararsi a sua volta. In breve tempo, due vite spezzate, per motivi da chiarire.

INDAGANO I CARABINIERI

Magari una delusione d’amore, magari i due si stavano separando, o magari l’uomo era semplicemente depresso, fatto sta che una giovane coppia non c’è più. L’omicidio/suicidio è avvenuto, come riportato dai colleghi di TgCom24.it, attorno alle ore 07:30 di questa mattina, nell’abitazione di famiglia di Melfi, situata nel centro storico della stessa cittadina. Un vicino di casa della coppia ha sentito gli spari, ed allarmato, ha quindi deciso di allertare le forze dell’ordine: quando sono giunti sul luogo del delitto non vi era più nulla da fare, con i due cadaveri ritrovati distesi a terra in una pozza di sangue, morti per via delle gravissime ferite inferte dall’arma da fuoco. Sull’episodio stanno indagando i Carabinieri del Comando provinciale di Potenza, cercando di capire il perché di questo doppio tragico gesto dell’uomo.

