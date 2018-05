Michele Balivo, morto il cugino di Caterina/ Il 39enne colto da malore alla guida della sua auto

Michele Balivo, morto il cugino di Caterina, il 39enne colto da malore alla guida della sua auto. E' successo in un paese in provincia di Napoli: inutile l'arrivo dei soccorsi

Lutto per Caterina Balivo: morto il cugino Michele di soli 39 anni

Grave lutto per la nota conduttrice televisiva, Caterina Balivo. Nelle scorse ore è infatti venuto a mancare il cugino di 39 anni, Michele Balivo. Ieri sera era alla guida della sua auto, in quel di Qualiano, comune in provincia di Napoli, quando improvvisamente si è sentito male, e colto da malore si è accasciato sullo sterzo per poi morire poco dopo. Secondo le prime ricostruzioni riportate da alcuni organi di informazioni online, a cominciare da Tvzap, il cugino della presentatrice di Detto Fatto, dovrebbe aver subito un infarto fulminante. Michele non era da solo al momento dell’incidente, con lui vi era infatti un amico che ha subito chiamato i soccorsi, ma quando giunti sul posto, ogni tentativo per rianimarlo è stato vano. Una scena straziante, consumatasi tra l’altro di fronte a moltissimi passanti e automobilisti, fermatisi proprio per vedere cosa stesse succedendo.

LASCIA UNA MOGLIE

Michele Balivo, oltre ad essere cugino della nota Caterina, era anche cugino dell’ex assessore del Comune di Aversa, Romilda Balivo. Decisamente sotto shock Trentola Ducenta, la cittadina in provincia di Caserta dove risiedeva il povero 39enne, molto conosciuto sia per i legami con personaggi pubblici, quanto per il suo lavoro di imprenditore. Michele lascia una moglie, Marianna, di professione avvocato, mentre non aveva figli. Sui social, moltissimi i messaggi di cordoglio per il ragazzo scomparso, sia di parenti quanto di amici. Sulla vicenda stanno indagando i carabinieri della stazione di Qualiano, anche se la dinamica sembrerebbe alquanto chiara.

