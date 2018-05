PEPPINO IMPASTATO: 40 ANNI FA LA MORTE DELL'ATTIVISTA CONTRO LA MAFIA/ Video, la scena da "I cento passi"

Peppino Impastato: 40 anni fa la morte dell’attivista contro la mafia. Assassinato, venne eletto lo stesso a ruolo di consigliere comunale da parte dei suoi cittadini e sostenitori

08 maggio 2018 - agg. 08 maggio 2018, 10.32 Davide Giancristofaro Alberti

Peppino Impastato moriva 40 anni fa

Moriva 40 anni fa Peppino Impastato, l'attivista di Cinisi, provincia di Palermo, che aveva deciso di sfidare la mafia apertamente, a viso aperto, consapevole delle ripercussioni alle quali sarebbe potuto andare incontro. Alla fine fu ucciso da quegli stessi mafiosi che aveva deciso di combattere, l'ordine arrivò dall'alto: direttamente da Tano Badalamenti, uno dei boss più famosi e pericolosi di Cosa Nostra. Ma l'eredità lasciata da Peppino Impastato ha oltrepassato 40 anni senza ridurre il suo impatto. Grande merito va al film I Cento Passi, l'opera diretta da Marco Tullio Giordana in cui un bravissimo Luigi Lo Cascio interpreta Peppino Impastato. La scena cult del film è quella in cui Peppino trascina il fratello dalla propria abitazione fino a quella di "Zu Tanu", Tano Badalamenti, appunto. Cento i passi che dividevano la loro casa da quella del boss, ossequiato perfino da loro padre. E' anche a questa prassi, fatta di rispetto e paura, che Peppino ha deciso di ribellarsi. (agg. di Dario D'Angelo)

PEPPINO IMPASTATO, MORTO 40 ANNI FA

Moriva esattamente 40 anni fa Peppino Impastato, attivista contro la mafia originario di Cinisi, in provincia di Palermo. Fu uno dei più grandi sostenitori della lotta alla mafia sicula negli anni ’60 e ’70, e morì infatti assassinato proprio per mano della malavita organizzata. Nella notte fra l’8 e il 9 maggio il suo cadavere venne trovato sui binari della ferrovia, e per oltraggiare la sua memoria venne inscenato un suicidio. Peppino nacque da una famiglia malavitosa (in particolare lo zio e il cognato), e proprio per questo rifiuto nei confronti dei parenti iniziò ad attivarsi contro la malavita fin da ragazzo. E’ soprattutto negli anni ’70, però, che la lotta alla mafia si intensificò, visto che nel ’77 fondò Radio Aut, un’emittente in cui denunciava i crimini e gli affari dei mafiosi locali, a cominciare da Gaetano Badalamenti, considerato un elemento di spicco nei traffici di droga internazionali.

LA CANDIDATURA POI L’ASSASSINIO

Il programma di massimo ascolto era Onda pazza a Mafiopoli, una trasmissione satirica in cui venivano presi di mira non soltanto i mafiosi, ma anche i politici. Nel 1978 decise di candidarsi alle elezioni provinciali con Democrazia Proletaria, nonostante svariate minacce: purtroppo non fece in tempo ad essere eletto visto che, come detto sopra, venne assassinato a inizio maggio. Pochi giorni dopo gli elettori di Cinisi votarono comunque il suo nome, riuscendo ad eleggerlo, seppur simbolicamente, al Consiglio Comunale del paese. La sua morte, all’epoca, passò un po’ inosservata visto che il 9 maggio dello stesso giorno morì anche Aldo Moro, storico presidente della DC.

