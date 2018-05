PROSCIUTTO CRUDO DI PARMA E SAN DANIELE CONTRAFFATTI: SCOPPIA PROSCIUTTOPOLI/ Allevatori:"Tutti sapevano"

Prosciutto crudo di Parma e San Daniele contraffatti, dal 2014 verri danesi spacciati per i suini emiliani. Scoppia la polemica, 140 allevatori nell'inchiesta sui salumi italiani.

08 maggio 2018 - agg. 08 maggio 2018, 19.39 Matteo Fantozzi

Scoppiato lo scandalo Prosciuttopoli, è già partita la caccia ai responsabili che hanno consentito che sulle nostre tavole anziché prosciutto di Parma e San Daniele Dop finissero verri di produzione danese. Di sicuro una grossa responsabilità spetta a chi doveva effettuare i controlli sulla filiera, e cioè i due istituti certificatori autorizzati dal Ministero delle Politiche Agricole: l’Istituto Parma Qualità e l’Ifcq Certificazioni. A partire dal 1° maggio 2018 entrambi risultano commissariati per sei mesi dall’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (Icqrf) del ministero. Eppure c'è chi denuncia una connivenza diffusa, come Tom Servetto, legale di molti allevatori finiti sotto inchiesta, che a Busines Insider ha dichiarato:"Non prendiamoci in giro, le differenze tra i due tipi di animali sono evidenti: la verità è che tutti nella filiera – allevatori, macelli, prosciuttifici – sapevano. Anzi, gli allevatori erano costretti ad allevare i verri danesi perché il mercato pretendeva quel tipo di carne, più magra". (agg. di Dario D'Angelo)

PROSCIUTTOPOLI

Lo scandalo dei prosciutti di Parma e San Daniele contraffatti sta sconvolgendo il nostro paese, molto rigido quando si parla di alimentazione e di cultura culinaria. I due prodotti sono infatti tipici della nostra alimentazione e non potersi fidare di molti allevatori è un qualcosa che mina la serietà di marchi ormai consolidati da lunghi decenni di successi. Pare che gli inquisiti abbiano addirittura invaso gli allevamenti di Piemonte, Emilia Romagna, Lombardia e Veneto con questi verri danesi dalla carne più magra e dal prezzo di produzione notevolmente più basso. Nonostante di mezzo ci siano ingrassatori, macellai e prosciuttifici al momento a finire nei guai sarebbero solo gli allevatori, veri mandanti di quella che viene giustamente considerata una truffa ai danni dei clienti che è giusto portino a casa quello per cui hanno pagato e non un qualcosa di simile che sarebbe costato notevolmente meno in caso di scelta consapevole.

140 ALLEVATORI NELL'INCHIESTA

Scoppia quella che viene chiamata da tutti "Prosciuttopoli", un nuovo scandalo che coinvolge il nostro paese e vede protagonista uno degli alimenti più amati d'Italia e cioè il prosciutto di Parma e il San Daniele Dop. Dal 2014 pare che dei verri danesi siano spacciati per suini emiliani, andando ovviamente a prendere anche i loro prezzi di mercato. Uno scandalo che coinvolge 140 allevatori in un'inchiesta lanciata nel 2017 e venuta oggi alla luce. Si tratterebbe di una truffa vera e propria visto che i Disciplinari dei due prosciutti non prevedono l'utilizzo di maiali esteri e non italiani. Pare che alla base del motivo ci sia ovviamente l'abbattimento dei costi dovuti alla crescita più rapida dei verri danesi oltre che alla maggiore resa della loro carcassa. Non si tratta di niente di pericoloso per la salute, ma sicuramente rimane uno scandalo vero e proprio anche per la differenza tra i due prodotti e ovviamente anche il prezzo di questi.

