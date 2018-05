ROMA, AUTOBUS A FUOCO IN VIA DEL TRITONE: FERITA RAGAZZA/ Ultime notizie video: esplosione per corto circuito

Roma, autobus Atac in fiamme ed esploso a pochi passi da Montecitorio in via del Tritone: ultime notizie, il video e i primi aggiornamenti. I passeggeri evacuati, centro Capitale paralizzato

08 maggio 2018 - agg. 08 maggio 2018, 11.48 Niccolò Magnani

Autobus in fiamme a Roma (Foto: Twitter Roberto Giachetti)

Sarebbe un corto circuito alla base del fumo, dell’esplosione e delle fiamme apparse nella storica Via del Tritone nel pieno centro di Roma: il bus di Atac sarebbe dunque andato a fuoco non per motivi dolosi ma per un guasto, un’accidente completamente imprevedibile (anche se forse mette in luce l’usura e i problemi di alcuni mezzi Atac, problema annoso nella Capitale). Una lunga e ampia scia di gasolio ha invaso via del Tritone e si è alzata una densa colonna di fumo, mentre i pompieri cercavano di porre fine alle fiamme (ora l’intervento è concluso, ma il traffico resta bloccato). Il palazzo vicino è rimasto danneggiato con tutta la facciata completamente annerita, ma non vi sono stati feriti o scoppi all’interno della struttura: secondo il Messaggero ci sarebbe invece una ragazza ferita, forse una commessa, nei negozi subito a fianco il bus esploso questa mattina e seriamente danneggiati. Le sue condizioni restano comunque monitorate ma non sembrano gravi; più boati hanno fatto tremare le finestre della zona e hanno fatto pensare ad attacchi terroristici, ma si trattava dei vari scoppi degli pneumatici del bus letteralmente in fiamme. «I passeggeri sono stati fatti scendere per il forte odore di fumo poco prima di un'esplosione da cui sono scaturite le fiamme», ha spiegato una passante che ha visto il momento esatto dello scoppio in Via del Tritone, a pochi passi dalla Camera dei Deputati.

BUS IN FIAMME ESPLOSO IN CENTRO A ROMA

Il centro di Roma è paralizzato in questi minuti per un grave incidente avvenuto in Via del Tritone, a pochi passi da Montecitorio: un autobus, ancora per cause tutte da comprendere, è esploso dopo che stava da alcuni minuti andando a fuoco a bordo strada, forse dopo un guasto o un incidente stradale. Il boato ha fatto pensare al peggio e a qualche attentato, ma pochi istanti dopo le prime immagini di giornalisti, passanti e politici presenti vicino a Montecitorio hanno inquadrato il caso e limitato le “bufale” solite che vengono immesse in casi del genere: si tratta di un bus dell’Atac esploso dopo che per diversi minuti stava andando in fiamme a bordo della carreggiata nella centralissima Via del Tritone. Secondo alcuni testimoni (riportati da Il Foglio) dal veicolo ha cominciato ad alzarsi una fitta coltre di fumo: poco dopo l'esplosione e le fiamme.

INCIDENTE A POCHI PASSI DALLA CAMERA

La situazione resta allarmante per la viabilità e i passanti che ovviamente sono stati tutti allontanati dopo l’esplosione: dalle prime informazioni raccolte su organi di stampa, pare non vi siano passeggeri all’interno del bus, tutti evacuati quando è sorto il fumo nero e la presunta avaria. Dunque, al momento dello scoppio, non dovrebbero esserci stati feriti o danneggiati dall’incredibile boato, anche se ovviamente sono in corso i primi rilievi e soccorsi per appurare il tutto. Da un balcone vicino, Roberto Giachetti (senatore Pd) pubblica due foto del fumo e del bus in fiamme (che vedete qui sopra) scrivendo, «in fiamme un autobus #atac in Via del Tritone a #Roma. Attendiamo notizie, speriamo non siano coinvolte persone... ». Secondo l’Agenzia Dire, l’incendio del bus ha coinvolto anche il palazzo subito alla destra del mezzo: intervenuti subito Vigili del fuoco, Polizia e Carabinieri. Sul posto è arrivato anche il ministro dell’Interno Marco Minniti.

+++ Un autobus #Atac è esploso nel centro di #Roma. L'incidente in via del Tritone non distante da Montecitorio. Su @ilfoglio_it tutti gli aggiornamenti in tempo reale +++ https://t.co/nAhbpUxeMw pic.twitter.com/Btu74A93Rs — Il Foglio (@ilfoglio_it) 8 maggio 2018

© Riproduzione Riservata.