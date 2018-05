Supplica alla Madonna di Pompei in diretta tv e streaming/ Ecco dove e come vederla

Supplica alla Madonna di Pompei in diretta tv e streaming: ecco dove e come vederla. Alle ore 12:00, pochi minuti fa, è iniziata la tradizionale Supplica nella splendida Basilica

La Basilica di Pompei

Sta iniziando proprio in questi istanti la Supplica alla Madonna di Pompei. Dopo la messa delle ore 10:40, celebrata da monsignore Emil Paul Tscherrig, nunzio apostolico in Italia e San Marino, insieme all’arcivescovo di Pompei, mons. Tommaso Caputo, ad altri vescovi della Campania e al clero della diocesi mariana, toccherà quindi alla tradizionale Supplica, pratica devozionale che viene ripetuta ogni 8 maggio (giorno in cui venne posata la prima pietra della splendida Basilica di Pompei), e la prima domenica di ottobre. La recita della supplica si tiene come da tradizione a mezzogiorno, sul sagrato della stessa chiesa. L’evento sarà visibile in diretta tv, visto che Canale21, nota tv campana, segue le celebrazioni del santuario ormai da 25 anni a questa parte.

LA DIRETTA TV STREAMING

Presenti anche le telecamere di Tv2000, l’emittente dei cattolici italiani, visibile anche su Sky. Per chi volesse seguire la celebrazione in diretta streaming, quindi attraverso il proprio personal computer, o eventualmente lo smartphone o il tablet, basterà collegarsi all’indirizzo www.tv2000.it o www.canale21.it, e seguire appunto la Supplica. A Pompei sono giunti come da tradizione migliaia di fedeli, non soltanto dal sud Italia, pronti appunto a “supplicare” la Madonna del Rosario. I fedeli, oltre ad assistere alla messa e al rito della Supplica, potranno anche visitare la camera da letto originale di beato Bartolo Longo, il fondatore della Nuova Pompei e della basilica, allestita con gli arredi originali, disposti come fatto in passato proprio dal padrone di casa.

