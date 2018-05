VIMERCATE, MORTA BIMBA SOFFOCATA DA ACINO D’UVA/ Tragedia a Monza: ultimi attimi terribili al Buzzi di Milano

Vimercate, morta bimba di tre anni un acino di uva l’ha soffocata: tragedia alle porte di Monza. La bambina è stata ricoverata il pomeriggio di domenica, per poi morire ieri

08 maggio 2018 - agg. 08 maggio 2018, 18.01 Davide Giancristofaro Alberti

Bimba di tre anni morta dopo aver ingerito acino d'uva (Pixabay)

Sono stati attimi lunghi, infiniti e purtroppo terribili quelli passati al Buzzi di Milano dopo che forse un acino d’uva aveva mandato in coma la piccolina di 3 anni. Non ce l’ha fatta, nello choc più totale dei genitori che hanno assistito quasi inermi alla tragedia che andava consumarsi davanti a loro: la rimozione del chicco d’uva è avvenuto anche quasi subito all’ospedale di Vimercate e per questo poi è stata trasferita al reparto di terapia intensiva pediatrica. Poi però, il peggioramento improvviso e purtroppo ieri sera la tragedia consumata nell’illustre ospedale milanese: i medici hanno provato di tutto ma nulla purtroppo è servito davanti all’ineluttabilità di un destino misterioso e drammatico, con una famiglia che ora piange la piccola di 3 anni salita al cielo nelle scorse ore. A fine agosto scorso, vicino a Mantova, un caso simile aveva portato un piccolo di appena tre anni a rimanere soffocato per via di un pomodorino: trasportato d'urgenza all'ospedale Carlo Poma di Mantova, era purtroppo deceduto. (agg. di Niccolò Magnani)

TRAGEDIA A MONZA

Una tragedia è avvenuta nella giornata di ieri in quel di Vimercate, nota cittadina alle porte di Monza. Una bimba di tre anni è morta soffocata. A causare il decesso della bambina di 36 mesi molto probabilmente un acino d’uva, inghiottito per sbaglio. Una volta accortosi che stava male, il padre ha portato d’urgenza la figlia presso il pronto soccorso di Vimercate attorno alle ore 16:30 di domenica pomeriggio: dopo un primo intervento dei medici, il trasporto all’ospedale Buzzi di Milano quindi le condizioni della piccola sono precipitate nel giro di poche ore, e nella serata di lunedì è sopraggiunta la morte. Stando a quanto scritto sul referto medico, pare che la bimba fosse già in arresto cardiocircolatorio quando è giunta nella struttura sanitaria vimercatese, come riportato da MilanoToday, con il padre che ha spiegato ai medici che la piccola ha iniziato a non respirare più dopo aver mangiato della frutta.

PRIMA LA SPERANZA, POI LA MORTE

In ospedale sono state effettuate tutte le manovre di rianimazione come da prassi, e si è riuscito a liberare le vie respiratorie dall’acino d’uva che le aveva ostruite. Il cuore della bambina ha quindi ricominciato a battere, ma una volta trasferita d’urgenza a Milano, ricoverata in terapia intensiva pediatrica, la bimba è nuovamente peggiorata ed è di conseguenza arrivato il decesso, registrato nella giornata di lunedì 7 maggio. I genitori hanno deciso di autorizzare la donazione degli organi della piccola.

