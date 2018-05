AVELLINO, SCHIAFFO AL DOCENTE PER UN RIMPROVERO/ L’alunno: “Ho colpito il prof in maniera fortuita”

Avellino, pugno in faccia al professore perché lo rimprovera: 18enne con lo scooter nel piazzale della scuola. E' successo presso l'ITIS del capoluogo irpino, questa mattina

09 maggio 2018 - agg. 09 maggio 2018, 17.35 Davide Giancristofaro Alberti

L'ITIS di Avellino Guido Dorso

Emergono ulteriori sviluppi circa il caso di bullismo che si è registrato presso l’ITIS Dorso di Avellino. Un professore sarebbe stato colpito da un alunno, dopo che il docente aveva rimproverato lo stesso, che stava impennando sul piazzale dinanzi alla scuola. Stando a quanto scrive La Repubblica, pare che le due versioni, quella dell’alunno e quella del professore, siano contrastanti, con il docente che avrebbe subito un duro colpo, finendo accasciato a terra (non sarebbe stato però portato al pronto soccorso, come da indiscrezioni circolanti), mentre il ragazzo sosterrebbe di aver toccato solo in maniera fortuita il prof. La vicenda stava passando in silenzio, ma sui social si è subito scatenata l’indignazione, e di conseguenza è salita alla ribalta delle cronache. Il professore, dopo essere tornato in classe a prestare lezione nonostante il dolore al volto, è stato convocato in questura dal dirigente Elio Iannuzzi, insieme al dirigente scolastico, e le forze dell’ordine stanno indagando. Il ragazzo rischia una sospensione, l’esclusione dall’esame di maturità, e una possibile denuncia penale. (aggiornamento di Davide Giancristofaro)

NUOVO EPISODIO DI BULLISMO

Un nuovo episodio di bullismo nelle scuole italiane. Siamo precisamente ad Avellino, in Campania, presso l’istituto ITIS Guido Dorso del capoluogo irpino. Qui, un docente è stato aggredito da un alunno, “colpevole” di averlo rimproverato. Secondo quanto raccolto dai colleghi dell’edizione online de Il Mattino, quotidiano partenopeo, un professore avrebbe rimproverato alcuni ragazzi che scorazzavano a bordo dei loro scooter nel piazzale della scuola, con delle manovre pericolose per l’incolumità degli altri studenti. Uno dei richiamati, sceso dal proprio mezzo, si è avvicinato al docente e gli ha sferrato un pugno in faccia, fratturandogli il naso. Il malcapitato è stato subito soccorso e trasportato al vicino ospedale Moscati di Avellino, per tutte le cure necessarie.

IL PROF PENSA DI PRESENTARE DENUNCIA

L’episodio si è verificato nella mattina di oggi, prima dell’inizio delle lezioni odierne, e tutta la scuola, dai dirigenti ai docenti, è pronta al pugno duro, con severi provvedimenti disciplinari nei confronti dell’alunno colpevole. Il professore colpito, inoltre, sta valutando se sia il caso o meno di presentare denuncia. Diversi i testimoni che hanno assistito increduli alla scena, sia alunni quanto professori, con il ragazzo che ha colpito il professore, che a sua volta si è accasciato a terra con il volto pieno di sangue, ed è stato poi portato in ospedale dai colleghi. Non è ben certa l’età dello studente, che dovrebbe essere già maggiorenne anche se alcuni organi di informazioni locali parlano di 17enne.

