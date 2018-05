Cagliari, bidella si uccide dopo accuse di pedofilia/ “Sono innocente, la gente giudica e basta”

«Sono innocente». Così ha deciso di farla finita un’ex bidella di 64 anni, accusata di pedofilia. Lo ha fatto nella sua abitazione, dopo aver ricevuto l'avviso di conclusione delle indagini da parte della Procura di Cagliari. Nonostante il peso tolto, l’anziana donna non ha retto le accuse che le sono piovute addosso negli ultimi 24 mesi, togliendosi così la vita. La vicenda inizia appunto due anni fa, dopo che i genitori di una bambina di 4 anni frequentante una scuola materna di Sestu, un paese in provincia di Cagliari, hanno deciso di denunciare per abusi sessuali la donna. Un’accusa giunta dopo 40 anni di carriera di lavoro fra i bimbi, che ha distrutto la vita della stessa bidella.

NESSUNA PROVA DA PARTE DELLE FORZE DELL’ORDINE

Molto probabilmente, da quel giorno, la bidella è stata etichettata da tutti come pedofila, isolata e lasciata a se stessa. «La gente è solamente capace di giudicare – si legge nel messaggio lasciato dopo il suicidio - sono innocente». Non ce l’ha fatta a reggere un’accusa così infamante, che stando alla piccola di 4 anni, avrebbe abusato della stessa dopo averla portata in bagno. Gli inquirenti hanno iniziato ad indagare, per cercare di capire se realmente la bidella abusasse della bimba “accusatrice”, e sia le intercettazioni, sia i riscontri con eventuali casi analoghi, hanno sempre dato esito negativo. A darne notizia, sono i colleghi dell’edizione online del quotidiano L’Unione Sarda.

