Cremona, capotreno aggredito da marito furioso, padre di disabile non perdona rimproveri umilianti alla moglie: è accaduto nella serata di ieri in stazione

Un capotreno è stato picchiato selvaggiamente nella serata di ieri presso la stazione di Cremona. A malmenare il poveretto, un marito furioso, che ha deciso di vendicarsi dopo quanto accaduto alla moglie. A spiegare nel dettaglio come sono andate le cose, è l’edizione online de La Gazzetta di Mantova. Sono le ore 18:20 di ieri, quando, in stazione Milano centrale, c’è una donna con due figli (di cui uno disabile in carrozzella), che sta per perdere il treno che la porterà appunto a Cremona: è appena arrivata nel capoluogo lombardo con un treno in ritardo da Roma, e per evitare di rimanere i piedi, dice al figlio di correre, per bloccare le porte del convoglio. Lo “stratagemma” funziona, visto che la madre riesce a prendere il mezzo, subendo però la ramanzina del capotreno: «Non si fa così, il bambino si sarebbe potuto fare male».

IL MARITO HA SCAGLIATO LA PROPRIA RABBIA SUL CAPOTRENO

Un rimprovero che alla donna non va giù, e di conseguenza chiama subito il marito, raccontandogli l’accaduto e caricandolo di rabbia. L’uomo decide così di attendere alla banchina di Cremona, e una volta giunto il treno, inizia a pestare ferocemente il capotreno, con schiaffi, pugni e calci, con i passeggeri sbigottiti che assistono alla scena. Intervengono subito i poliziotti e i carabinieri, mentre i soccorsi medicano l’aggredito, che ha fortunatamente riportato solo ferite lievi. La situazione è tornata in poco tempo alla normalità, anche se il convoglio diretto a Mantova ha subito un ritardo di 40 minuti.

