Estrazione/ SiVinceTutto Superenalotto oggi: i numeri vincenti! (218/2018)

09 maggio 2018

Ricomincia il viaggio in giro per l'Italia di SiVinceTutto, il concorso speciale del Superenalotto. Oggi, come ogni mercoledì, è in programma una nuova estrazione dei numeri vincenti, quindi bisogna farsi trovare pronti per l'appuntamento con la dea bendata. Sarà un'estrazione delle meraviglie quella di stasera? Lo scorso gennaio ce ne fu una davvero straordinaria: ben sette giocatori indovinarono la combinazione fortunata, centrando quindi il “6”. Ognuno di loro vinse 18.839,49 euro, un bel bottino considerando il fatto che il primo premio fu diviso. Chi festeggerà invece stasera? A quale porta busserà oggi la Fortuna? Il nostro auspicio è che sia un concorso memorabile per entrare bene nel vivo di un anno che potrebbe regalarvi molti colpi di scena. Il più importante potrebbe avvenire oggi, a patto di aver giocato i numeri giusti. Pronti per una nuova estrazione di SiVinceTutto Superenalotto?

ESTRAZIONE SIVINCETUTTO DI OGGI: I NUMERI VINCENTI

Nel concorso della settimana scorsa non è stato messo a segno alcun “6”, ma l'estrazione del SiVinceTutto Superenalotto si è rivelata comunque molto generosa per i suoi tanti appassionati. La prima estrazione del mese ha regalato premi per oltre 313 mila euro. Ciò è stato possibile con gli otto punti “5”, ognuno dei quali ha fruttato ai fortunati 1.332,39 euro, ma sono stati centrati anche 216 punti “4”, ciascuno da 119,01 euro. Ci sono stati poi 2.703 “3” per i quali i fortunati giocatori hanno vinto 42,33 euro a testa, mentre sono state 14.784 le schedine vincenti per il “2” da 11 euro. Stasera dunque il nuovo assalto ai numeri vincenti, ma prima è bene ricapitolare qual è stata la combinazione fortunata dell'estrazione sopracitata. I numeri di SiVinceTutto Superenalotto estratti il 2 maggio scorso sono stati: 40-20-68-84-30-14. Tra qualche ora conosceremo quelli nuovi. Lasciamo partire il countdown e buona fortuna!

LA COMBINAZIONE FORTUNATA

(I numeri vincenti del concorso del Sivincetutto SuperEnalotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

