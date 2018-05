Figlia in coma, padre "interprete" della sua volontà/ Modena, biotestamento: il tutore dovrà decidere le cure

Figlia in coma, padre "interprete" della sua volontà. Modena, biotestamento: il tutore dovrà decidere le cure. Un anziano di 80 anni "gestirà" la figlia di 40 anni

Padre diventa tutore della figlia 40enne

Il biotestamento trova applicazione. Un signore anziano ultraottantenne, padre di una donna di quaranta ricoverata in coma da mesi, è divenuto il tutore della figlia, proprio come voluto dalla legge. La malata si trova presso l’ospedale di Baggiovara di Modena, e il genitore è stato nominato dal giudice come suo tutore, vista l'incapacità della dona di intendere e di volere. Come da legge approvata nel dicembre del 2017, soltanto pochi mesi fa: «Chi decide di usufruire delle Dat (Disposizioni anticipate di trattamento ndr), dovrà indicare un fiduciario che ne faccia le veci e lo rappresenti. Secondo la legge – prosegue il testo approvato a fine anno scorso - per l’interdetto decide sempre il tutore».

TOCCA AL TUTORE FARNE LE VECI

In mancanza di una scrittura, la legge stabilisce che il tutore nominato prenda quindi le decisioni al posto del malato, divenendo di fatto un interprete della sua volontà. Il padre sarà quindi responsabile delle cure e dei trattamenti sanitari sulla figlia, ed inoltre, dovrà occuparsi anche delle questioni patrimoniali, come ad esempio la riscossione dello stipendio o di un’eventuale pensione, nonché la gestione dei suoi beni. Ricordiamo, comunque, che il biotestamento non prevede alcuna decisione per quanto riguarda l’eutanasia, che in Italia rimane ancora una pratica vietata nonostante da più parti si invochi la sua introduzione per i casi più gravi.

© Riproduzione Riservata.