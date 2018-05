GRANDINE IN VAL SERIANA/ Maltempo, temporali nel bergamasco

Maltempo in Val Seriana. Temporali e grandine nel bergamasco: fortunatamente solo diversi disagi ma nessun ferito nel picco dell'ondata di maltempo

09 maggio 2018 Fabio Belli

Grandine e maltempo in Val Seriana

Giornata di maltempo e grandine in Val Seriana. Temporali fortissimi si sono abbattuti nella zona, in particolare in tutta la provincia di Bergamo dove si è fatta registrare una fitta grandinata. Fortunatamente, nonostante i disagi non siano mancati, non sono stati segnalati danni particolarmente gravi né tantomeno feriti. Il ghiaccio è caduto copiosamente in Val Seriana, ma in tutto il bergamasco le piogge sono state molto abbondanti. Diverse le testimonianze con foto che hanno dimostrato come i chicchi di grandine fossero molto grandi, ne bastavano sette-otto per riempire abbondantemente il palmo di una mano. Nella giornata di mercoledì le criticità al Nord dovrebbero spostarsi verso ovest, è prevista allerta gialla su Lombardia e Piemonte centro-settentrionali.

IL BOLLETTINO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Il Dipartimento della Protezione ha infatti diramato un bollettino con le previsioni delle prossime ore, per aiutare ad orientarsi sia i cittadini, sia gli agricoltori che rischiano di subire i danni maggiori da una grandinata come quella caduta nella giornata di martedì 8 maggio in Val Seriana: "Una vasta area di bassa pressione sta interessando l’Europa centro-meridionale e l’Italia. Nelle prossime ore impulsi di aria fredda accentueranno l’instabilità sulle regioni settentrionali e parte del Centro-Sud, dove si registreranno precipitazioni a prevalente carattere temporalesco." Dunque il maltempo non darà ancora tregua, ma le precipitazioni potrebbero calare di intensità e soprattutto potrebbero essere evitati fenomeni come la grandine, che restano quelli che destano le maggiori preoccupazioni.

