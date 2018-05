Milano, donna si suicida buttandosi dal settimo piano del palazzo della Regione/ 41enne morta sul colpo

Dramma questa mattina a Milano, dopo che una donna si è suicidata gettandosi dalla finestra. L'episodio si è verificato attorno alle ore 8:00, quando una dipendente della Regione Lombardia si è gettata dal settimo piano del “Pirellone”, il palazzo della regione in via Algarotti, uno dei simboli della città meneghina. Fatale l’impatto con il suolo, visto che la donna di 41 anni si è gettata da un’altezza superiore ai 20 metri. Sul posto sono subito giunti i medici del 118 e gli agenti della questura, ma solo per appurare la morte della dipendente della Regione. Stando alle indiscrezioni circolanti in queste ore, si tratterebbe di Luisella Bertazzo, e prima di morire avrebbe lasciato una lettera per spiegare i motivi, strettamente personali, del suo tragico gesto.

“UNA GIORNATA DI LUTTO”

La segretaria milanese della funzione pubblica della Cgil, Mavì Gardella, ha commentato così il suicidio della donna: «E' una giornata di lutto per la Regione Lombardia e per tutti noi». La donna si è gettata dal settimo piano, quello che ospita la giunta regionale, l'ufficio relazioni con il pubblico e alcune sale espositive. Gettatasi di sotto, è caduta davanti all’ingresso del supermercato Carreffour sottostante, e dopo l’arrivo dei soccorsi e dei medici, sono giunti anche gli agenti della polizia locale nonché della Questura di Milano, per avviare le indagini, anche se l’ipotesi suicida è fino ad ora l’unica pista attendibile.

