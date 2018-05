Milano, investita da un'auto in via Chiesa Rossa/ Ultime notizie: morta donna, stava attraversando col cane

Milano, investita da un'auto in via Chiesa Rossa: morta donna, stava passeggiando col cane, che è deceduto sul colpo. Le ultime notizie sull'incidente: le prime ricostruzioni

09 maggio 2018 Silvana Palazzo

Milano, investita da un'auto in via Chiesa Rossa (Foto: LaPresse)

Tragedia alla periferia sud di Milano, dove una donna di 74 anni è morta dopo essere stata investita da un'auto. L'incidente è avvenuto in via della Chiesa Rossa. L'anziana donna è stata ricoverata in gravi condizioni al Policlinico, dove era stata condotta dai soccorritori del 118, ma i traumi erano troppo gravi, quindi è deceduta poco dopo il trasporto in codice rosso al Policlinico. La donna non era sola quando è avvenuto l'incidente: stava passeggiando con il suo cane, che è morto sul colpo. L'anziana stava attraversando in un punto senza strisce pedonali, poco dopo le 11.20 di oggi mercoledì 9 maggio 2018, quando è stata travolta con il suo cane da una Passat guidata da un ragazzo di 21 anni che poi si è regolarmente fermato per prestare i primi soccorsi. Sul posto sono intervenuti poi gli agenti della Polizia locale per compiere i rilievi del caso e ricostruire la dinamica dell'incidente.

Ha avuto un tragico epilogo l'incidente stradale avvenuto oggi a Milano, in via della Chiesa Rossa. Una donna stava passeggiando col suo cagnolino quando è stata investita da un'auto. Subito sono accorse le ambulanze, quindi la corsa in codice rosso al Pronto soccorso, poi il decesso. Come riportato dall'Azienda regionale di emergenza urgenza, le condizioni dell'anziana sono apparse subito gravi, tanto che la centrale operativa del 118 aveva mandato sul posto un'ambulanza e un'automedica. La donna, che è stata stabilizzata sul posto, è stata trasportata al Pronto soccorso dell'ospedale Policlinico di Milano, in codice rosso, ma poco dopo è morta. Secondo una prima ricostruzione, la donna stava attraversando la strada col cane all'altezza del civico 9 ma, secondo quanto riferito dalla Polizia locale, pare che non fosse sulle strisce pedonali.

