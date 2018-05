Napoli e Camorra: arrestati i fratelli Esposito, titolari del Club Partenopeo/ “Frequentavano i calciatori"

Napoli e Camorra: arrestati i fratelli Esposito, titolari del Club Partenopeo: “Frequentavano assiduamente i calciatori”. Sgominata una banda che agiva in favore di Contini e Sarno

Nuovo colpo delle forze dell’ordine nella lotta alla criminalità organizzata. Nelle scorse ore, come sottolineato dal quotidiano La Repubblica, il gip del Tribunale di Napoli ha emesso un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di tre fratelli residenti in Posillipo, precisamente, Gabriele, Giuseppe e Francesco Esposito, molto noti nel napoletano, perché titolari di varie aziende, e soprattutto della discoteca Club Partenopeo, frequentata da vip della zona ed in particolare dai calciatori del Napoli. Recentemente aveva organizzato una festa il portiere Pepe Reina, per salutare la squadra visto il suo addio agli azzurri a fine stagione, destinazione Milan. Le indagini sono state coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia, il Centro Operativo della Dia diretto dal vice questore Giuseppe Linares e le misure cautelari hanno riguardanto anche Teresa Esposito, moglie di Gabriele, nonché Carmela Russo, moglie di Giuseppe e Diego La Monica.

GLI STRETTI RAPPORTI CON I REGGENTI

Le accuse nei confronti dei cinque fermati sono quelle di intestazione fittizia di beni con l’aggravante mafioso, visto che agivano in favore dei camorristi Contini e Sarno. I fratelli Esposito, come dicevamo, sono molto conosciuti nella città metropolitana di Napoli, ed oltre al Club Partenopeo sono i titolari del negozio di giocattoli New Toys, nonché del bar ristorante Sand-Sandwiches in zona Chiaia, e infine, dell’agenzia di scommesse Esplorabetting in piazza mercato. Come accennato sopra, sono parenti dei fratelli Bruno, Mario e Vincenzo Palazzo, reggenti del clan Sarno, nonché con il reggente del clan Contini, Ettore Bosti.

