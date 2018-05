Omicidio Aldo Moro, 40 anni tra Br e misteri/ Gentiloni “delitto pesa su coscienza Italia”: discorso del ’68

Omicidio Aldo Moro, 40 anni fa ritrovamento in Via Caetani a Roma: tra misteri, Br e accuse. Gentiloni, "suo delitto pesa sulla coscienza della Repubblica". Il celebre discorso del 1968

09 maggio 2018 Niccolò Magnani

Aldo Moro, 40 anni fa il delitto che cambiò l'Italia (LaPresse)

Era proprio il 9 maggio 1978 quando Aldo Moro, Presidente della Dc e uomo più in vista della politica nostrana assieme ad Andreotti e Berlinguer, venne ritrovato cadavere dopo 55 giorni di sequestro (dopo la tragedia di Via Fani) nel baule di una Renault 4 rossa in Via Caetani. Trovato nell’ormai celebre “via di mezzo” tra le sedi di Pci e Dc, quel dialogo insperato per anni che proprio Moro seppe portare avanti con il sogno non tanto di un “partito comune” come molti erroneamente sostengono, ma di un progetto di alternanza politica che poteva (e può) fare il bene del Paese. Le Brigate Rosse interruppero quel “progetto” e in maniera brutale, con ancora una serie di misteri e conti che non tornano, uccisero il Presidente della Democrazia Cristiana. Oggi il premier uscente Paolo Gentiloni ha voluto ricordare in questo modo l’omicidio Moro, mentre il Capo dello Stato Mattarella metteva le corone di fiori in via Caetani: «Quaranta anni fa le BR lasciavano in via Caetani il cadavere di Aldo Moro. L'Italia rende omaggio alla memoria di un vero statista. La sua visione politica e culturale ha segnato il nostro Novecento. La sua uccisione pesa sulla coscienza della Repubblica». Un delitto orrendo, accompagnato da 40 anni di polemiche che ancora oggi non vedono chiarito per bene cosa e chi decise la morte del professore: la famiglia Moro, allora come oggi, è assai polemica con uno Stato che non avrebbe fatto tutto quanto possibile per salvargli la vita. Rifiutò anche i funerali di Stato, con Papa Paolo VI (amico e confessore di Moro) che avrebbe addirittura tentato di pagare il riscatto ma venne in maniera misteriosa fermato a pochi giorni dal delitto vero e proprio.

IL DISCORSO DEL 1968

Insomma, segreti, misteri, dettagli sfumati e una grande cornice di triste coscienza di un politico tra i più segnanti del Novecento italiano che vide finire i suoi giorni in uno scantinato romano davanti alla “ribellione armata” di un gruppo di terroristi comunisti giovanissimi. Aldo Moro è anche quello, ma non solo: oggi l’AgenSir lo ricorda con lo splendido discorso tenuto nel 1968 davanti al Consiglio Nazionale della Dc dove vide con dieci anni in anticipo le trasformazioni sociali e culturali che hanno poi accompagnato la politica dal suo delitto fino di fatto ai giorni nostri. «empi nuovi si annunciano ed avanzano in fretta come non mai. Il vorticoso succedersi delle rivendicazioni, la sensazione che storture, ingiustizie, zone d’ombra, condizioni d’insufficiente dignità e d’insufficiente potere non siano oltre tollerabili, l’ampliarsi del quadro delle attese e delle speranze all’intera umanità, la visione del diritto degli altri, anche dei più lontani, da tutelare non meno del proprio, il fatto che i giovani, sentendosi ad un punto nodale della storia, non si riconoscano nella società in cui sono e la mettano in crisi, sono tutti segni di grandi cambiamenti e del travaglio doloroso nel quale nasce una nuova umanità», raccontava Aldo Moro davanti ai colleghi Dc. Ancora più importante il passaggio che “sembra guardare” all’oggi, alle sfide che la società italiana è chiamata anche in questi giorni a dover prendere: «oggi dobbiamo governare e cioè scegliere, graduare, garantire, ordinare, commisurare razione ai rischi che sono tuttora nella vita interna ed internazionale, ma sapendo che il mondo cambia per collocarsi ad un più alto livello».

© Riproduzione Riservata.