Sana Cheema, morta in Pakistan: uccisa. Autopsia: osso del collo rotto, strangolata da padre e fratello? E' arrivato il primo esito dell'esame autoptico eseguito sulla ragazza pakistana

Sana Cheema è morta strangolata. Arrivano conferme proprio in questi minuti, circa l’assassino della giovane ragazza di origini pakistane, cresciuta in Italia, nel bresciano. Come riferito dall’agenzia di stampa Ansa, l’esame autoptico eseguito presso il laboratorio forense del Punjab, ha evidenziato l’osso del collo rotto della 25enne, sostenendo sempre di più la tesi del delitto d’onore. Sana sarebbe quindi stata ammazzata dal padre e dal fratello (si parla anche dell’aiuto di uno zio e di un medico), perché la stessa avrebbe voluto sposare un uomo italiano di cui si era innamorata. Sulla vicenda avevamo dedicato ampio spazio, e la Farnesina se ne era occupata per cercare di fare chiarezza. In Italia, infatti, si parlava di morte per uccisione, ma in Pakistan, una parte dell’opinione pubblica (soprattutto i famigliari), sosteneva che Sana fosse deceduta per cause naturali.

TRE FERMATI, FORSE COINVOLTO UN MEDICO

Anche per fare chiarezza, le autorità pakistane avevano fatto riesumare la salma della giovane donna, e disposto l’autopsia, ed ora è arrivato l’esito degli esami. Le fratture all’osso del collo sono tipiche dello strangolamento e spazzano via tutti i dubbi circa la morte di Sana. Sono in stato di fermo il padre, Ghulam Mustafa, il fratello Adnan, e lo zio Iqbal Mazhar. Bisognerà capire se vi sono responsabilità di altri, ed in particolare del medico che avrebbe redatto un certificato di morte falso, pur di assecondare la tesi del decesso per infarto. Purtroppo non è un caso isolato quello di Sana in Pakistan, una nazione dove spesso e volentieri le bambine vengono brutalmente stuprare e uccise, e le donne ammazzate perché vogliono vivere all’occidentale.

