Torino, morto motociclista in corso Novara, fatale lo scontro con auto: centauro deceduto sul colpo. E' accaduto questa mattina presto, attorno alle ore 7:00: in corso gli accertamenti

Di nuovo sangue sulle strade. Questa mattina è morto un motociclista in quel di Torino, a seguito di un incidente. Stando alle indiscrezioni riportate dagli organi di informazione in questi minuti, pare che l’incidente fatale sia avvenuto attorno alle ore 7:00, nell’angolo fra corso Novara e corso Palermo nel capoluogo piemontese. Sulla dinamica sono ancora in corso le indagini da parte della polizia municipale squadra infortunistica, ma pare che il centauro si sia scontrato frontalmente contro un’auto che sopraggiungeva nella direzione opposta, e lo scontro sia stato fatale per il malcapitato. L’incidente ha provocato disagi per gli automobilisti, e si sono segnalati forti rallentamenti soprattutto nella zona nord di Torino.

VENERDI’ SCORSO UN ALTRO INCIDENTE MORTALE

Una volta allertati i soccorsi, sono subito giunti sul luogo dello scontro, ma per il motociclista non vi è stato nulla da fare: inutili i tentativi di rianimarlo. Non si conosce ancora l’identità del motociclista, e di conseguenza, nemmeno l’età: la Municipale di Torino sta svolgendo tutte le indagini del caso, grazie anche all’aiuto di testimoni, e a breve dovrebbero giungerci degli aggiornamenti. Soltanto pochi giorni fa un altro terribile incidente in Piemonte, precisamente venerdì scorso, 4 maggio, con un ragazzo 22enne di Novara, Federico Ballarini, che morì sulla statale della Valsesia, dopo aver perso il controllo del proprio mezzo.

