Bolzano, riconsegnati alla madre i due bimbi rapiti/ Ultime notizie, il padre li aveva portati in Tunisia

Bolzano, riconsegnati alla madre i due bimbi rapiti dal padre che li aveva portati in Tunisia: operazione congiunta di ministero degli Esteri e Interpol

Rosa Mezzina, madre dei due bambini

Bolzano, riconsegnati alla madre i due bimbi rapiti: sospiro di sollievo per Rosa Mezzina, dopo che il marito Jamel Methenni li aveva sequestrati e portati con sé in Tunisia. Come riportato dai colleghi di Tg Com 24, i carabinieri di Bolzano oggi hanno condotto Yassine e Yasmine, rispettivamente di quattro e due anni, alla mamma dopo un mese di angoscia: lo scorso aprile il padre li aveva sottratti e portati nel suo paese natale. L’operazione è stata condotta a Genova, frutto della collaborazione tra ministero degli Esteri e l’Interpol: i militari li hanno portati presso una stazione della cittadina ligure, dove hanno riabbracciato la mamma ed i nonni. I piccoli stanno bene e presto potranno tornare a casa. La vicenda ha avuto ampio spazio mediatico, con la trasmissione di Rai Tre Chi l’ha visto? che ha monitorato la situazione giorno dopo giorno.

YASSINE E YASMINE TORNANO A CASA

Tutto è iniziato domenica 22 aprile 2018: rientrata a casa dopo una giornata di lavoro, Rosa Mezzina non ha trovato più i suoi due bambini. Da diverso tempo il rapporto con il marito Jamel Methenni, 33 anni, non andava bene e la coppia era in procinto di separarsi. L’uomo aveva pensato a un ritorno in Tunisia, il suo Paese d’origine, così da crescere i suoi bambini con l’aiuto della sua famiglia. E per questo motivo ha deciso di agire senza avvertire la moglie, letteralmente rapendo i due bimbi: dopo aver preso gli indumenti necessari, è partito alla volta di Tunisi con il suo furgone. Sei giorni più tardi, il 28 aprile 2018, l’uomo ha contattato la moglie per spiegargli la situazione: Rosa Mezzina, disperata, gli ha lanciato diversi appelli per farsi riconsegnare i due figli, nati e cresciuti a Bolzano. Tutto per fortuna è andato per il meglio, con la Farnesina che ha agito per risolvere la vicenda con l’ausilio dell’ambasciata italiana a Tunisi e delle autorità locali.

