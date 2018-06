Eurojackpot/ Estrazione oggi n 22/2018: i numeri vincenti! (1 giugno 2018)

Estrazione Eurojackpot di oggi, num. 22/2018: numeri vincenti dell'1 giugno 2018, estrazioni in diretta in tutta Europa. Vincite e ultime notizie in aggiornamento live, tutti i risultati

01 giugno 2018 Silvana Palazzo

Estrazione Eurojackpot

La caccia al super jackpot milionario sarà particolarmente avvincente stasera: l'estrazione di oggi di Eurojackpot mette in palio la somma record di 90 milioni di euro. Si tratta del premio più alto al mondo. Questo gioco mette sempre in palio un montepremi milionario, ma nelle ultime settimane ha raggiunto un livello davvero esagerato. La settimana scorsa l'assalto ai numeri vincenti è andato a vuoto, quindi non ci sono stati vincitori per l'ambitissimo 5+2. Questo vuol dire che oggi, venerdì 1° giugno, si ha la possibilità di vincere 90 milioni di euro. Una cifra astronomica: nessun altro gioco sul pianeta vanta un premio così ricco. Ma non è finita qui, visto che il 5+1 varrà oltre 15 milioni di euro, quindi sarà come concorrere per due jackpot al prezzo di uno. E se il prossimo milionario venisse eletto in Italia? Servono solo due euro per dare una chance alla fortuna, poi bisogna scegliere 5 numeri e 2 Euronumeri.

ESTRAZIONE EUROJACKPOT DI OGGI: I NUMERI VINCENTI

Senza vincitori per quanto riguarda il 5+2 l'ultima estrazione dell'Eurojackpot, ma la Fortuna è stata comunque generosa con i tanti partecipanti dell'ultimo concorso. In quattro hanno realizzato un ricchissimo 5+1: i fortunati hanno vinto quasi 2,4 milioni di euro ciascuno. Per un numero hanno fallito la grande impresa, ma avranno poco di cui lamentarsi. La cosa straordinaria è che tra le quattro schedine vincenti, due sono state giocate in Italia. Finalmente anche nel nostro Paese è stata festeggiata una vincita importante. In undici invece hanno realizzato il 5+0 da quasi 100mila euro. C'è poi una schedina vincente italiana tra le 83 risultate vincenti per il 4+2: in questo caso il premio è di 4.310,30 euro. Ora però è tempo di far partire il countdown, ma non prima di avervi ricordato la combinazione fortunata della settimana scorsa. I numeri fortunati di venerdì scorso sono stati: 15-31-35-40-46, Euronumeri 3-8.

LA COMBINAZIONE FORTUNATA

-

Euronumeri: -

(I numeri vincenti del concorso del Sivincetutto SuperEnalotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

© Riproduzione Riservata.