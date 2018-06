Festa della Repubblica, 2 giugno/ Parata e programma celebrazioni: le origini e la storia

Festa della Repubblica, 2 giugno: parata e programma celebrazioni, le origini e la storia. Quella di domani sarà una cerimonia particolare perché oggi c'è il giuramento del governo Conte

01 giugno 2018 Silvana Palazzo

Festa della Repubblica (Foto: LaPresse)

La Festa della Repubblica si celbra domani in Italia. Ricorre il 2 giugno, nell'anniversario del referendum del 1946 in cui i cittadini scelsero di abolire la monarchia a favore della Repubblica. Celebre è la parata all'Altare della Patria e lungo via dei Fori Imperiali a Roma che si tiene ogni anno. La cerimonia comincerà proprio all'Altare della Patria, dove il presidente della Repubblica Sergio Mattarella alle 9 deporrà una corona di alloro alla presenza delle massime cariche dello Stato. Il capo dello Stato si sposterà poi in via di San Gregorio dove, insieme al Comandante Militare di Roma, passerà in rassegna i reparti schierati. Alle 10 Mattarella si recherà in via dei Fori Imperiali per l'annuale parata militare con l'esibizione delle Frecce Tricolori. Quella di quest'anno sarà senza dubbio una Festa della Repubblica particolare, perché oggi ci sarà il giuramento del governo Conte. Le celebrazioni dunque cadranno all'indomani della nascita ufficiale del nuovo esecutivo M5s-Lega.

FESTA DELLA REPUBBLICA ITALIANA, LE ORIGINI E LA STORIA

In occasione della Festa della Repubblica è utile rispolverare i libri di storia per comprenderne significato e importanza. Il 2 e 3 giugno del 1946 l'Italia scelse di abolire la monarchia in favore della repubblica. Nel referendum istituzionale oltre 12 milioni di italiani votarono contro la monarchia, più di 10 milioni a favore. Si tratta di una consultazione di fondamentale importanza anche perché fu il primo voto a suffragio universale e a cui presero parte le donne, che già il 10 marzo dello stesso anno avevano preso parte alle amministrative. La prima celebrazione della Festa della Repubblica avvenne il 2 giugno 1947, mentre la prima parata militare a Roma si tenne nel 1948. Nel 1949 invece il 2 giugno fu definitivamente dichiarato festa nazionale.

Contemporaneamente al referendum comunque si tennero nel 1946 le elezioni per l'Assemblea costituente, a cui sarebbe spettato il compito di scrivere la nuova Costituzione. Democrazia Cristiana, Partito Socialista Italiano di Unità Proletaria e Partito Comunista Italiano furono i tre maggiori partiti usciti dalle elezioni del '46. L'Assemblea si insediò il 25 giugno 1946 con Giuseppe Saragat presidente. Il primo atto tre giorni dopo con l'elezione del Capo provvisorio dello Stato, Enrico De Nicola, il primo presidente della Repubblica italiana. Il re d'Italia Umberto II di Savoia, per evitare che gli scontri tra monarchici e repubblicani, manifestatisi già in varie città italiane, si potessero estendere, il 13 giugno 1946, decise di lasciare l'Italia e andare in esilio in Portogallo. Con la XIII disposizione transitoria e finale fu proibito ai discendenti di sesso maschile di Casa Savoia di entrare in Italia. Il divieto fu abrogato nel 2002.

