Palermo, incendio in appartamento in via Cataldo Parisio/ Video ultime notizie, un ferito: perdita di gas?

Palermo, incendio in appartamento in via Cataldo Parisio: tanta paura nella mattinata, un ferito lieve trasportato in ospedale. Rogo scatenato da una perdita di gas?

01 giugno 2018 Emanuela Longo

Palermo, incendio in appartamento in via Cataldo Parisio

Paura nella mattinata odierna a Palermo, in seguito ad un incendio in un appartamento in via Cataldo Parisio, nel quartiere Noce. Il rogo di grosse proporzioni è divampato in una abitazione al quinto piano di una palazzina di dieci piani ma, come riporta Il Giornale di Sicilia, le fiamme avrebbero rapidamente coinvolto anche altre abitazioni. Sul posto sono prontamente giunte diverse volanti della polizia che hanno fatto evacuare tutti gli abitanti dello stabile. Secondo le prime indiscrezioni, pare che il fumo prodotto dall'incendio abbia raggiunto in particolare il quarto piano del palazzo, abitato da una coppia di anziani per la cui evacuazione è stato necessario l'intervento della polizia. Sul posto anche quarto squadre dei vigili del fuoco ed una autoscala per le operazioni di spegnimento. Alcune persone sono rimaste intossicate dal fumo e per questo sono state soccorse dai sanitari del 118. Non sono ancora certe le cause del rogo ma pare che a scatenare l'incendio sia stata una perdita di gas metano, ragione per la quale sono stati allertati i tecnici Amg. In seguito alle fiamme, è stato necessario anche deviare il traffico grazie all'arrivo di due pattuglie di agenti della polizia municipale.

DUE INCENDI IN GIORNATA A PALERMO

Ancora poco chiare le informazioni relative al brutto incendio che si è scatenato questa mattina in un appartamento al quinto piano di una palazzina in via Cataldo Parisio, al civico 118 di Palermo. Stando alle prime informazioni, pare che, al momento dell'incendio, ci fosse qualcuno all'interno dell'abitazione. Molti abitanti del palazzo hanno abbandonato le proprie abitazioni e sono scesi in strada per mettersi al riparo. Fortunatamente non sono stati registrati feriti gravi, Secondo Repubblica.it, pare ci sia stato un solo ferito lieve che è stato medicato dal 118 e trasportato all'ospedale di Villa Sofia. Di contro, il traffico ne ha molto risentito andando letteralmente in tilt. Poco prima gli uomini dei vigili del fuoco erano stati impegnati nel domare le fiamme scatenate da un altro incendio che, come spiega PalermoToday ha riguardato un appartamento di via Tommaso Gargallo, in zona via Libertà. In questo caso è stato necessario l'intervento di due squadre e, secondo quanto spiegato dal Comando provinciale, sono state circoscritte prima che fosse troppo tardi.

