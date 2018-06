Paolo Fox/ Oroscopo e previsioni di oggi 1 giugno 2018: Leone verso un grande fine settimana

Oroscopo di Paolo Fox di oggi 1 giugno 2018. Previsioni segno per segno: Leone verso un grande fine settimana, giornata importante per i progetti in cantiere dei Gemelli

01 giugno 2018 Fabio Belli

Paolo Fox (foto LaPresse)

OROSCOPO DI PAOLO FOX, VENERDI' 1 GIUGNO 2018

Le previsioni segno per segno dell'Oroscopo di Paolo Fox per la giornata di venerdì 1 giugno 2018. Per il Leone la giornata di oggi si prospetta positiva per un bellissimo fine settimana. Avete una situazione molto positiva rispetto agli inizi di quest'anno. Siete riusciti con difficoltà a raggiungere un certo vostro equilibrio. Per l'Ariete l'estate sarà foriera di novità e buone prospettive. E' un momento in cui siete pieni di energia ma anche leggermente polemiche. Per il Capricorno quello di oggi è un cielo che appare positivo per recuperare un po' di forza. Siete sempre forti dato che da soli vi rialzate ogni volta che avete vissuto una situazione negativa. Amici dei Pesci, siete in un momento particolare, dato che siete alla ricerca di un po' di tranquillità. Quello in cui avete una certa difficoltà è la forza e l'energia.

AMORE AL TOP PER...

Per lo Scorpione la giornata di oggi è molto positiva soprattutto nell'ambito sentimentale, dato che è il momento di non nascondere il vostro cuore e prendere il coraggio a due mani. Avete Venere e Giove favorevoli che vi permettono di acquisire nuova energia. Non rimproveratevi di scelte fatte nel passato. Per l'Ariete invece non è un momento molto positivo per le questioni d'amore. L'unico problema vostro é la precarietà. In amore si può ripartire per il Capricorno. Parlate solo se strettamente necessario. Attenzione a non scontravi con qualcuno e con voi stessi. Per i Gemelli questo è un periodo molto bello anche per l'amore. Approfittate di questo momento per portare avanti i vostri progetti.

LAVORO AL TOP PER...

Per l'Ariete è un periodo in cui per quanto riguarda l'ambito lavorativo riuscirete a raggiungere degli obiettivi anche se part time. Lo stato di agitazione vi può portare un po' di difficoltà ma anche spingervi a fare meglio. Per la Bilancia è una giornata positiva per le occasioni professionale. Se avete qualcosa da cambiare comunque fatelo. Cercate di non rimanere fermi. Sfruttate la seconda parte di giugno che è favorevole. Per il Sagittario in questa giornata qualcuno di voi forse si troverà ad affrontare un impegno stancante che affronterà con difficoltà però poi riuscirà nelle sue idee. Questo è un anno per voi vincente. Quindi cercate di porre le base in quest'estate per un autunno molto importante.

© Riproduzione Riservata.