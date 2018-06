ROMA, ASSALTO A FURGONE PORTAVALORI: BOTTINO DA 1,5 MILIONI/ Ultime notizie, i ladri si sono finti poliziotti

Inutile la presenza di tre vigilantes a bordo di un furgone portavalori che stava ritirando l'incasso settimanale presso un supermercato di Roma: i ladri li hanno disarmati

01 giugno 2018

Il furgone portavalori assalito stamane

Si sono finti poliziotti, li hanno accerchiati e poi minacciati con fucili a pompa: erano in molti di più e in pieno giorno si temevano possibili feriti o peggio ancora stragi di innocenti: per questo motivo, giustamente, i vigilantes non hanno opposto resistenza e hanno lasciato andare via il bottino ghiotto per i malviventi, ora ricercati in tutto il Lazio. Sul posto, il furgoncino portavalori è stato transennato e le volanti stanno impedendo l’accesso al pubblico e ai curiosi: le immagini segnaletiche della Doblò sono ora diffuse in tutti i commissariati, le caserme e i posti di blocco sparsi anche fuori dalla Capitale, nel tentativo di recuperare il notevole maltolto. Il colpo, è stato confermato dalla Procura di Roma che indaga sul maxi furto, è stato messo a colpo davanti al Doc in via Aurelia 1287, con il mezzo blindato della Sipro accerchiato nel giro di pochi secondi. (agg. di Niccolò Magnani)

VIGILANTES DISARMATI

Il bottino è ottimo, 1,5 milioni di euro, la vulnerabilità dei furgoni cosiddetti blindati invece ancora una volta appare del tutto deficitaria. Assalire furgoni portavalori sta diventando sempre più un successo per bande di criminali che li bloccano tranquillamente sulle autostrada o, come in questo caso, in piena città a Roma, in mezzo dozzine di automobilisti. Un furgone portavalori è infatti stato assalito all'Aurelio in via Aurelia 1287, un mezzo blindato della azienda di sicurezza Sipro mentre stava per fermarsi davanti al supermercato a ritirare l'incasso settimanale. C'è poco: le guardie di sicurezza in quei frangenti o ingaggiano un conflitto a fuoco in cui saranno sicuramente vittime, o si lasciano derubare, vista la maggior potenza di fuoco delle bande che colpiscono.

L'ASSALTO AL PORTAVALORI

I banditi col volto coperto indossavano pettorine della polizia ed erano infatti in quattro armati con mitragliette e fucili a pompa, i vigilantes hanno in dotazione una pistola, sono stati minacciati e quindi facilmente disarmati. I ladri sono fuggiti con un Fiat Doblò con tarda tedesca, istituiti numerosi posti di blocco. Come si dice spesso, i poveri vigilantes lavorano un giorno nella vita, quello dell'assalto dei banditi, e muoiono. Ma questa volta, e hanno fatto bene, si sono lasciati disarmare. Inutile prendersela con loro, l'unica cosa positiva è che questi ladri vengono poi facilmente rintracciati e quasi sempre il bottino recuperato. Sul posto la squadra mobile della polizie e gli investigatori dei carabinieri del Nucleo Investigativo di via in Selci.

