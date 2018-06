Scavi a Pompei: trovato il tesoro dell'ultimo fuggitivo/ 20 denari d'argento e una chiave in un sacco di cuoio

Scavi a Pompei: trovato il tesoro dell'ultimo fuggitivo il cui scheletro è stato scoperto nei giorni scorsi. In un sacco in cuoio 20 denari d'argento e una chiave, al via gli studi.

01 giugno 2018 Emanuela Longo

Scavi a Pompei (LaPresse)

Dopo lo scheletro dell'ultimo fuggitivo, l'uomo claudicante ucciso dall'eruzione del 79 d.C. a Pompei, si aggiunge oggi un altro interessante tassello nel lavoro degli archeologi. Un sacco di cuoio con 20 denari d'argento ed una chiave in ferro, probabilmente quella di una casa, è stata rinvenuta proprio sotto quello scheletro contribuendo così a fornirci nuove informazioni sull'uomo ucciso dalla furia del Vesuvio all'angolo tra via di Nola e il vicolo delle Nozze d'Argento. Gli studiosi al lavoro avevano prima rinvenuto tre monete tra le costole del torace ma poi, man mano che venivano rimossi i resti del fuggitivo è emerso il prezioso tesoretto. I resti della vittima si trovano attualmente al Laboratorio di ricerche applicate del Parco Archeologico di Pompei dove saranno eseguiti ulteriori accertamenti. Come spiega Repubblica.it, le monete sono attualmente analizzate dai numismatici mentre il resto, compreso il sacco in cuoio è al vaglio degli studiosi che in laboratorio potranno definire il materiale esatto. Stando a quanto annunciato dal direttore del parco archeologico, Massimo Osanna - spiega TgCom24 - le 20 monete rinvenute equivalgono a circa 80 sesterzi, ovvero 500 euro. Una cifra con cui a Roma una famiglia media poteva tranquillamente vivere per due settimane. Secondo Osanna, dunque, "ci fa ritenere che non si trattasse di un riccone, ma nemmeno di un poveraccio. Forse un commerciante che a causa della sua gamba malata non si era convinto a lasciare la città nelle ore precedenti", a dispetto degli altri abitanti che invece erano riusciti a fuggire.

ESAMI IN CORSO SUI NUOVI OGGETTI

La nuova scoperta è avvenuta nel momento in cui gli archeologi impegnati negli scavi a Pompei hanno rimosso lo scheletro per portarlo in laboratorio. Le monete rinvenute sarebbero l'argento ma appartenenti ad epoche differenti, come spiegato Osanna. Le indagini proseguiranno quindi in laboratorio dove attualmente si trova non solo lo scheletro del fuggitivo ma anche il suo presunto tesoretto. Solo grazie ai prossimi accertamenti sarà quindi possibile comprendere quali siano state le condizioni fisiche dell'uomo claudicante, quindi la storia dei suoi oggetti. Alcune analisi saranno svolte dal Policlinico di Napoli. Certamente, oltre alle condizioni dell'uomo, anche l'ulteriore ritrovamento di oggi dei nuovi oggetti aiuterà la squadra di archeologi a comprendere maggiormente il contesto di vita della vittima e aggiungere particolari in più sulla vita e sulle storie degli uomini a Pompei in quell'esatto periodo storico.

