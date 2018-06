Seregno, donna uccisa da marito a coltellate/ Il figlio di 5 anni ha assistito alla scena: “E’ stato il papà"

Seregno, donna uccisa da marito a coltellate, il figlio di 5 anni ha assistito alla scena: “E’ stato il papà". Il bambino è stato affidato ad un parente, ha perso la mamma e il papà

Un omicidio cruento davanti ad un bimbo avvenuto a Seregno

Mercoledì pomeriggio un uomo di 34 anni ha ucciso la propria moglie di 35, davanti al figlio di appena 5 anni. E’ successo nel cuore della Brianza, precisamente a Seregno, in provincia di Monza, dove il marocchino Bouchaib Frihi, in preda ad un raptus di follia misto a gelosia, ha accoltellato ripetutamente la propria compagna, Fjoralba Nonaj, ragazza di origini albanesi. I due si erano lasciati da qualche settimana, non vivevano più assieme, e con grande probabilità il magrebino non ha accettato la separazione, accoltellando a morte la moglie. L’omicidio si è consumato nella macchina di lui, dove purtroppo, sul sedile posteriore, vi era il figlio che ha assistito all’intera tragica scena.

“E’ STATO IL PAPA’, L’HO VISTO”

«È stato il papà», continuava a ripetere il piccolo, come scrive l’edizione online del Corriere della Sera, «l’ho visto», diceva in preda allo shock. Il bimbo è stato assistito dai medici del pronto soccorso di Desio dove è stato trasportato in evidente stato di alterazione psichica, nonché dai carabinieri, che gli sono stati vicini per tutto quel maledetto pomeriggio. Il bimbo, dopo aver perso la madre, uccisa, e il padre, in carcere, è stato affidato ad un parente, ma la prima a soccorrerlo subito dopo l’omicidio è stata una vicina di casa, che si è presa cura di lui. Il marocchino si è consegnato di sua spontanea volontà presso la caserma di Seregno, e oggi è prevista l’udienza per la convalida del fermo.

