Aereo da turismo precipita sulle Dolomiti/ Ultime notizie, morto il pilota, gravissima l’alunna di 25 anni

Aereo da turismo precipitato sulle Dolomiti - Pixabay

Tragedia sul Monte Croce, in Trentino Alto Adige. Un aereo da turismo è precipitato nelle scorse ore, provocando un morto e un ferito gravissimo. Deceduto il pilota di 48 anni, mentre l’allieva che era con lui, una 25enne originaria di Lana, provincia di Bolzano, sarebbe attualmente in gravissime condizioni. L’aereo, un Cessna, è decollato da Bolzano ed è precipitato prima di raggiungere la sua meta, Trento. A dare l’allarme, come spiegato da Ildolomiti.it, sono stati alcuni escursionisti che attorno alle ore 11:00 di questa mattina hanno segnalato la presenza di un aereo che perdeva quota, per poi scomparire presso la catena del Lagorai. Subito sono scattati i soccorsi e l’aereo è stato individuato nel comune di Bedollo, in località Busa delle Marmotte, poco distante da Malga Fregasoga, in una radura a nord dell’Altopiano di Piné.

VANI I TENTATIVI DI RIANIMARE SUL POSTO IL PILOTA

Sul posto sono giunti i vigili del fuoco, nonché il Soccorso alpino dell'area Trentino centrale, e la Saf, il nucleo speleo alpino fluviale. Il pilota e la passeggera erano ancora a bordo del Cessna: per l’uomo non c’è stato nulla da fare nonostante i tentativi di rianimazione sul posto, troppo gravi i traumi riportati dopo l’impatto con il suolo, mentre la ragazza, una volta liberata dal velivolo con l’aiuto delle pinze, è stata trasportata d’urgenza in elicottero presso l’ospedale di Bolzano. I carabinieri stanno effettuando tutti i rilievi del caso per cercare di ricostruire l’accaduto e capire il motivo che ha portato l’aereo a precipitare: guasto tecnico o un errore umano?

