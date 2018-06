Buona Festa della Repubblica, frasi di auguri e immagini/ Ecco come celebrare il 2 giugno

Oggi, 2 giugno, si celebra la Festa della Repubblica

Oggi, 2 giugno, è un giorno molto importante per l’Italia. Ricade infatti l’anniversario della nascita della Repubblica, creatasi nel 1946, appunto il 2 giugno, con un referendum che bocciò la monarchia dei Savoia, con più di 12 milioni di voti. Da quel giorno di 72 anni fa, iniziò una nuova era per la nostra nazione, che divenne finalmente un territorio unito e soprattutto governato dal popolo, e non più da un unico sovrano come in precedenza. Molti coloro che in queste ore si scambieranno gli auguri, in particolare, sull’app messaggistica WhatsApp, l’applicazione più utilizzata in Italia, nonché una delle più usate al mondo: vediamo insieme una serie di frasi e di immagini che potrete mandare ai vostri contatti.

LE FRASI DI AUGURI

Partiamo dalle frasi, cominciando con delle parole scritte da un anonimo, ironiche e malinconiche allo stesso tempo, e molto vicine alla realtà: «Quello che resta del tricolore: italiani al verde, notti in bianco e conti in rosso. Buona Festa della repubblica». Per mandare gli auguri si potrebbe utilizzare anche il discorso di insediamento di Sandro Pertini, uno dei presidenti più amati dagli italiani, che nel 1978 disse: «Bisogna che la Repubblica sia giusta e incorrotta, forte e umana: forte con tutti i colpevoli, umana con i deboli e i diseredati. Così l’hanno voluta coloro che la conquistarono dopo venti anni di lotta contro il fascismo e due anni di guerra di liberazione, e se così sarà oggi, ogni cittadino sarà pronto a difenderla contro chiunque tentasse di minacciarla con la violenza». Infine, le parole della grande scrittrice Oriana Fallaci, amata e odiata per le sue idee a volte estremiste, ma sempre rispettata: «La Patria non è un’opinione. O una bandiera e basta. La Patria è un vincolo fatto di molti vincoli che stanno nella nostra carne e nella nostra anima, nella nostra memoria genetica. È un legame che non si può estirpare come un pelo inopportuno».

