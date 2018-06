Cicciolina: tolto il vitalizio per un debito/ Ilona Staller fa causa all’amministratore del suo condominio

Cicciolina: tolto il vitalizio per un debito. Ilona Staller fa causa all’amministratore del condominio ove abita, accusato di essersi intascato i suoi dolsi. Intanto MS5 e Lega vogliono...

Cicciolina rivuole il suo vitalizio - Twitter

A causa di un debito da 80 mila euro, hanno tolto il vitalizio ad Ilona Staller, conosciuta ai più come Cicciolina. L’ex pornostar è una delle persone più privilegiate del nostro paese, potendo infatti godere di una ricca pensione, il famoso vitalizio, a seguito della sua presenza in Parlamento. Nel mondo della politica ci è entrata per la prima volta nel 1987, dopo aver ottenuto ben 20mila voti candidandosi con il Partito Radicale del defunto Pannella. Un’occasione che ha permesso appunto all’ex attrice hard di poter godere ogni mese di un lauto stipendio, che il governo del cambiamento formato da esponenti dei Cinque Stelle e della Lega, vorrebbe abolire il prima possibile. Ma nel caso di Ilona, è stato un debito, come detto in apertura, a far decadere in parte il vitalizio.

L’AMMINISTRATORE SI E’ INTASCATO I SOLDI?

Come sottolineato dall'edizione online de La Repubblica, la Staller dovrebbe dei soldi al condominio dove abita, una super residenza in via Cassia in Roma con tanto di piscina, ma la stessa ritiene che la cifra di cui sopra sarebbe finita ingiustamente nelle tasche dell’amministratore, una somma che doveva servire per coprire spese varie, e che invece non si sa, stando a quanto denuncia l’ex diva del porno, dove sia finita. Il vitalizio, da un anno esatto a questa parte, le sarebbe stato quindi ecurtato di un quinto, e per riottenere ciò che le spetta Ilona ha deciso di intraprendere le vie legali puntando il dito contro l’amministratore di cui sopra. La Staller si è presentata a piazzale Clodio in compagnia del suo avvocato, Gianfranco Ferrari, per presentare una denuncia.

© Riproduzione Riservata.