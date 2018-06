Concerto Vasco Rossi, folla sfonda transenne/ Video Torino, paura fuori dall'Olimpico: ferita una donna

Concerto Vasco Rossi, folla sfonda transenne: grande paura prima dell’inizio della prima tappa del “Vasco Non Stop Tour”. Ieri, 1 giugno 2018, allo stadio Olimpico di Torino migliaia di persone hanno assistito dal vivo alla performance di due ore e mezza del cantante di Zocca, che dopo lo storico evento di Modena Park ha deciso di tornare alle esibizioni live con una serie di tappe per tutta Italia. Vasco Rossi nel corso della serata ha cantato i brani che lo hanno reso celebre in tutto il mondo, da “Siamo soli” a “Un mondo migliore” passando per “Vita spericolata” e “Albachiara”. Questa sera, 2 giugno 2018, secondo capitolo del concerto a Torino, con il tour che proseguirà a Padova, Roma, Bari e Messina. Ma poco prima dell’inizio dell’atteso evento, grande paura fuori dallo stadio: la grande folla ha infatti sfondato le transenne all’entrata…

FOLLA SFONDA LE TRANSENNE: FERITA UNA DONNA

Come riportato dai colleghi di Fan Page, ci sono stati momenti di tensioni fuori dallo stadio Olimpico di Torino prima dell’inizio del concerto di Vasco Rossi. I controlli di sicurezza sono proceduti a rilento e molte persone sono state costrette a rimanere fuori dallo stadio alle 21, quando il concerto era già iniziato. Al risuonare delle prime note del Blasco, la folla inferocita ha iniziato a pressare, sfondando così i controlli di sicurezza e le transenne. In quel momento si è scatenato il panico: in difficoltà gli agenti di sicurezza, che non sarebbero riusciti ad arginare il flusso senza garantire ulteriori controlli. Per fortuna niente di grave: solo una donna di quaranta anni si è sentita male ed è rimasta ferita, ma è stata immediatamente dallo staff sanitario del 118 presente sul posto per qualsiasi evenienza. Qui di seguito vi proponiamo il video dei momenti di tensione fuori dallo stadio del Torino

