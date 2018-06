Farmacie di turno aperte il 2 giugno 2018/ Oggi Festa della Repubblica, Milano e Roma: orari e info

Farmacie di turno aperte il 2 giugno 2018

Farmacie di turno aperte oggi, sabato 2 giugno 2018: in queste ore sono in corso le celebrazioni della Festa della Repubblica, festività nazionale che ha comportato alcune variazioni su locali e attività. Molti cittadini sono alla ricerca di informazioni circa le farmacie di turno aperte e vi riportiamo le principali attività aperte a Milano. Nel capoluogo lombardo troviamo numerose farmacie alle quali rivolgersi, a partire dalla centralissima Piazza Duomo: si tratta della Farma Acquisition (chiusura ore 20.00). Aperte anche la Farmacia Borasi di Borasi Paolo e C. S.a.s di Corso Porta Romana 68 (chiusura ore 20.00) e la Farmacia Ferrarini SNC di Piazza Cinque Giornate (apertura dalle ore 20.00 fino alle 00.00). Segnaliamo inoltre la Farmacia Del Gentilino della Dr.ssa Perricone Maria Agata & C. Sas di Via Lagrange 2 (chiusura ore 20.00) e la Farmacia di Stazione Porta Genova, che sarà aperta dalle ore 20.00 alle ore 00.00.

Clicca qui per cercare la farmacia di turno più vicina a Milano e provincia.

FARMACIE DI TURNO APERTE A ROMA: LISTA APERTURE

Così come per Milano e le altre principali città italiane, anche Roma potrà fare affidamento su numerose farmacie di turno che resteranno aperte nonostante la festività. Discorso ancora più partivcolare per gli esercizi della Capitale, che in queste ore è blindata per le celebrazioni della storica ricorrenza. Tra le numerose attività aperte ve ne segnaliamo qualcuna: Famarcia Pasanisi di via delle Azzorre 302-304 (chiusura ore 19.30), Farmacia Matteazzi di Massimiliano Matteazzi e Scaramella Giuseppina di via Aristide Carabelli 54 (chiusura ore 19.30), Farmacia Stella Polare del Dottor Ruello Matteo di via Stella Polare 59-61-63 (chiusura ore 19.30), Farmacap – Com. le Castel Fusano di via Torcegno 45 (chiusura ore 19.30). Segnaliamo inoltre due farmacie che chiuderanno alle ore 22: Farmacrimi (Stazione Termini e Aeroporto Roma Fiumicino) di via Marsala 29 e Farmacia Cristo Re dei Ferrovieri presente alla Galleria Stazione Termini.

Clicca qui per cercare la farmacia di turno più vicina a Roma e provincia.

