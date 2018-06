Ipercoop di Avellino chiude/ Coop: protesta dei lavoratori, scritta una lettera a Papa Francesco

Ipercoop di Avellino chiude, 139 dipendenti licenziati: i lavoratori hanno organizzato una protesta contro la decisione e hanno scritto una lettera a Papa Francesco

L’Ipercoop di Avellino chiude: dopo settimane di tensione e incertezza, è giunta la decisione da parte della società che gestisce il punto vendita campano. Gravato da tempo da pesanti perdite, nonostante gli investimenti dell’ultimo periodo per il rilancio della struttura, l’Ipercoop abbassa definitivamente le serrande: l’ufficialità è giunta il 29 maggio 2018, con Distribuzione Centro Sud che ne ha dato l’annuncio ai sindacati nazionali e territoriali. Decisivo il fallimento della trattativa nata per il trasferimento dell’Ipercoop al gruppo Az, realtà calabrese della grande distribuzione molto attiva nel Meridione. Come sottolineato dai colleghi di avellinotoday.it, la cessione del punto vendita avrebbe presentato una valida alternativa alla chiusura, così da garantire la procesuzione del servizio del punto vendita e la continuità di occupazione dei dipendenti. La vicenda ha avuto anche un risvolto politico, con i funzionari al lavoro per cercare di salvare la situazione con un lungo lavoro di mediazione. Ma non c’è stato nulla da fare…

LAVORATORI IPERCOOP, LA LETTERA AL PAPA

Sono 139 i dipendenti che restano in mezzo a una strada, licenziati dall’azienda e rimasti senza lavoro. Martedì 5 giugno 2018 è previsto un vertice in regione Campania per verificare come garantire gli ammortizzatori sociali i dipendenti in questa fase di vertenza, con i lavorati che sono da venti giorni in sciopero e hanno organizzato una protesta. Come riportato da Repubblica, i dipendenti hanno anche scritto una lettera a Papa Francesco per raccontare il loro dramma: “Paghiamo noi lavoratori le scelte sbagliate del gruppo dirigente. Noi del Sud siamo la parte più debole e meno tutelata anche per la debolezza del sistema produttivo dei nostri territori. Chi da noi perde il lavoro non ha alcuna prospettiva se non la disperazione”. Una mossa, quella dei lavoratori, per cercare di fare cambiare idea al gruppo dirigente. Atteso, dunque, il vertice in Regione dove la tensione sarà altissima: "E' indispensabile che ad interessarsi della vertenza sia anche il Ministero dello Sviluppo Economico. Ma è chiaro che in Regione la Coop dovrà dire con chiarezza quali sono le sue intenzioni e spiegare come mai, solo adesso, viene fuori una perdita di sei milioni di euro registrata, stando a quanto dichiarato dall’azienda, tra il 2014 e il 2017. Una circostanza che appare alquanto strana", il commento di Francesco Todisco di Articolo Uno-Mdp.

