Madonna di Medjugorje/ Messaggio del 2 giugno a Mirjana: "aprite il cuore a Dio"

Madonna di Medjugorje, il messaggio del 2 giugno a Mirjana: "aprire il cuore a Dio", l'attesa per la nuova apparizione il secondo giorno del mese. Le novità sulla nomina di Hoser

02 giugno 2018

Messaggio della Madonna di Medjugorje, l'apparizione a Mirjana (LaPresse)

Il 2 giugno, come ogni secondo giorno del mese, i fedeli e pellegrini di Medjugorje in tutto il mondo attendono il messaggio della Madonna diffuso dall’intercessione della veggente Mirjana Dragicevic Soldo: nel giorno in cui in Italia si festeggia anche la Repubblica, i cristiani attendono dalla Madre di Dio un invito alla conversione del cuore, autentico centro della fede cattolica sempre bisognosa di essere “riattivata” nel logorio della vita moderna e secolarizzata. Giusto pochi giorni fa, con il messaggio a Marja Pavlovic, la Madonna ebbe a ricordare a tutti - non solo i veggenti - come il Figlio di Dio desideri costantemente donare il proprio cuore per «condurvi a Lui. La vostra speranza sia la gioia dell'incontro con l'Altissimo nella vita quotidiana. Per questo vi invito: non trascurate la preghiera perché la preghiera fa miracoli. Grazie per aver risposto alla mia chiamata», si leggeva nel messaggio del 25 maggio scorso. Con una citazione tratta invece da un messaggio del 25 luglio 1989, il portale online del Santuario di Medjugorje ha ricordato ieri la centralità del cuore rinnovato, aperto e disponibile all’incontro con Dio: «Cari figli, oggi vi invito a rinnovare il vostro cuore. Apritevi a Dio e date a Lui tutte le vostre difficoltà e le vostre croci affinché Lui possa trasformare tutto in gioia».

MESSAGGIO DI MEDJUGORJE, NOVITÀ DAL VATICANO

Il 31 maggio 2018, pochissimi giorni fa dunque, il Vaticano ha deciso di nominare mons, Henryk Hoser, arcivescovo-vescovo emerito di Warszawa-Praga (Polonia) nuovo visitatore apostolico a carattere speciale e permanente nella parrocchia bosniaca di Medjugorje. Una decisione importante e che ha fatto “rumore” visto che per la prima volta da quando sono iniziate le apparizioni misteriose in Bosnia la Chiesa ufficiale manda non un inviato “speciale” a tempo, ma in maniera permanente e continuata. Secondo quanto spiegato dallo stesso Papa Francesco nella nota diffusa dalla Sala Stampa Vaticana, «Si tratta di un incarico esclusivamente pastorale, in continuità con la missione di Inviato Speciale della Santa Sede per la parrocchia di Medjugorje, affidata a Mons. Hoser l’11 febbraio 2017 e da lui conclusa nei mesi scorsi». La missione del Visitatore Apostolico ha di fatto la finalità di assicurare un accompagnamento stabile e continuo «della comunità parrocchiale di Medjugorje e dei fedeli che vi si recano in pellegrinaggio, le cui esigenze richiedono una peculiare attenzione», spiega ancora il Vaticano che non intende in questo modo comporre un “controllo” sulla dottrina e la veridicità delle apparizioni, ma offrire un continuo appoggio e presenza della Santa Chiesa ai circa 3 milioni di pellegrini in visita del Santuario ogni anno. Per tutti i dettagli della nomina di Hoser, ecco qui il nostro approfondimento.

