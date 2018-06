SUPERMERCATI APERTI OGGI 2 GIUGNO 2018/ Roma e Milano: negozi e centri commerciali, tutte le info

02 giugno 2018 Silvana Palazzo

Supermercati aperti oggi 2 giugno 2018

Le saracinesche non resteranno abbassate nella giornata di oggi, 2 giugno, Festa della Repubblica. Molti centri commerciali, supermercati ed esercizi commerciali non abbasseranno le saracinesche, come Ikea, Decathlon e Leroy Merlin. Se avete voglia allora di fare shopping, è importante conoscere la mappa delle aperture, anche perché potrebbe esser necessario fare un acquisto dell'ultimo minuto per il vostro pranzo. Partiamo da Roma, dove è in corso la celebrazione della Festa nazionale. Si potrà fare un giro in diversi negozi e centri. Aperti Auchan di Casalbertone e Collatina, i centri commerciali Anagnina, Porta di Roma e Primavera, Coin di Roma 2, Carrefour di Bufalotta, Domus La Romanina, Esselunga di Roma Prenestino, oltre che i vari centri di Ikea, Leroy Merlin, e Mondo Convenienza. Il consiglio è di verificare gli orari di apertura per evitare brutte sorprese e organizzare al meglio la vostra “visita”.

Puoi trovare l'elenco completo qui per scoprire il punto vendita, centro commerciale o supermercato aperto a Roma e provincia.

SUPERMERCATI APERTI OGGI 2 GIUGNO 2018 A MILANO E PROVINCIA

La bella giornata favorirà lo shopping anche a Milano a provincia, visto che le porte sono aperte nei grandi centri commerciali. Tra questi, quelli più frequentati, come Bonola, La torre, Tre castelli, Greco shopping e PiazzaLodi. Serrande alzate al Carrefour Market, all'Esselunga di Milano Adriano, Affori, Cassala, Certosa, Feltre, Forze Armate, Jenner, Lorenteggio, Losanna, Mac Mahon, Missaglia, Monte Rosa, Morgantini, Ovidio, Papiniano, Pezzotti, Piave, Porta Nuova, Porta Vittoria, Ripamonti, Rubattino, San Siro, Solari, Suzzani, Umbria, Vigliani, Washington, Zara. Aperti anche Euronics di via Palmanova, il Gigante, Iper Milano (Area Portello), i centri Media World di Milano Certosa, Troya e Rubattino, oltre a quello presente all'interno della Stazione di Milano Centrale. Anche in questo caso vi suggeriamo di sfruttare i link che vi proponiamo per verificare gli orari di apertura per capire quando sono effettivamente disponibili alla clientela.

Puoi trovare l'elenco completo qui per scoprire il punto vendita, centro commerciale o supermercato aperto a Milano e provincia.

