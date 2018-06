San Giovanni, bimba di 3 anni con spago attorno al collo/ Roma, bambina egiziana in coma e in fin di vita

San Giovanni, bimba di 3 anni con spago attorno al collo. Roma, bambina egiziana in coma e in fin di vita. E' accaduto nella serata di venerdì, la piccola è figlia di genitori egiziani

Bimba in coma dopo essersi strozzata con uno spago - Pixabay

C’è una bambina di 3 anni in fin di vita a Roma. La piccola ha rischiato di soffocare dopo che uno spago le si è avvolto attorno al collo, per motivi ancora da accertare. A darne notizia è il portale RomaToday, che racconta come sono andati i fatti relativi a questa tragica vicenda, capitata in un appartamento in zona San Giovanni, precisamente in piazza Armenia. La madre, dopo un attimo di distrazione, ha trovato la figlia riversa a terra, cianotica, con un filo al collo. Accortasi di quanto stava accadendo ha subito chiamato il 118: «Correte mia figlia sta soffocando, sta morendo». Una volta giunti sul posto i medici hanno prestato le prime cure alla piccola, che è stata poi ricoverata d’urgenza in cordice rosso presso l’ospedale vicino San Giovanni Addolorata e quindi trasferita alla struttura del Bambino Gesù.

GLI INQUIRENTI STANNO CERCANDO DI RICOSTRUIRE L’ACCADUTO

L’episodio si è verificato nella serata di venerdì 1 giugno, attorno alle ore 20:00, e la piccola è figlia di genitori egiziani. Attualmente è in coma, in gravissime condizioni, e sta lottando da ore fra la vita e la morte. Gli inquirenti stanno cercando di ricostruire l’accaduto, il perché la piccola sia finita con uno spago al collo, ma per ora i genitori non sono riusciti a dare una spiegazione: forse un attimo di distrazione, il tempo di chiamarla per la cena in tavola, e la bambina si è trovata “impiccata” per poi perdere i sensi. Nell’appartamento dove si è verificato l’episodio sono giunti la polizia scientifica i poliziotti della Squadra Mobile che stanno appunto indagando.

