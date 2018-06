Terremoto oggi, scossa di M 3.3 a Milo (CT)/ Trema ancora Norcia: tanta paura all’alba

Terremoto oggi, scossa di M 3.3 a Milo (CT). Trema ancora Norcia: tanta paura all’alba in provincia di Perugia per una scossa di magnitudo 2.9. Tutte le notizie di oggi

Terremoto oggi a Catania e a Norcia

Trema ancora la nostra penisola. Nelle scorse ore si sono verificate una serie di scosse, in particolare in Sicilia, nella zona di Catania, ma anche in Umbria, regione già falcidiata dal terremoto del 2016. Per quanto riguarda la scossa registratasi sull’isola siculiana, ha colpito precisamente il territorio di Milo, piccolo comune di circa 1000 abitanti che sorge in una zona collinare, a poco più di 720 metri di altezza sul livello del mare, in provincia di Catania. Stando a quanto localizzato dalla Sala Operativa INGV-OE, la scossa è stata di Magnitudo 3.3 e si è verificata alle 7:40 di questa mattina. Due ore dopo, alle 9:40, un’altra scossa di assestamento a livelli più leggeri di quella precedente. L’epicentro è stato individuato ad una profondità di 5 km.

TREMA ANCORA NORCIA

Come dicevamo, tanta paura anche in Umbria, precisamente a Norcia, tornata a tremare all’alba di oggi, poco dopo le ore 5:00. In questo caso la scossa di terremoto registrata è stata di magnitudo 2.9, ad un chilometro dal centro storico dello splendido borgo in provincia di Perugia, con un epicentro registrato a 10 km di profondità. Il terremoto è stato avvertito dalla popolazione, e siamo in attesa di ricevere eventuali aggiornamenti circa danni a cose o a persone. Tanta paura fra i residenti, che hanno temuto il peggio quando la terra ha iniziato a tremare, ancora segnati dal grave sisma del 30 ottobre del 2016, in cui la caratteristica cittadina umbra venne appunto spazzata da un terremoto.

